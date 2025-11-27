Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh former PM Sheikh Hasina bank locker 10 Kg Gold Seized
शेख हसीना के बैंक लॉकर से निकला 850 तोला सोना, सरकारी खजाने में जमा ना करने के आरोप

शेख हसीना के बैंक लॉकर से निकला 850 तोला सोना, सरकारी खजाने में जमा ना करने के आरोप

संक्षेप:

बांग्लादेशी एजेंसियां देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे टैक्स चोरी के आरोपों की भी जांच कर रही हैं। इससे पहले मानवता से जुड़े अपराधों के मामले में शेख हसीना को यहां की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

Thu, 27 Nov 2025 12:04 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बैंक लॉकर से करीब 850 तोला सोना बरामद होने की खबर सामने आई है। देश के एंटी-करप्शन अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि शेख हसीना के बैंक लॉकर से लगभग 10 किलो सोना बरामद किया गया है। इस सोने की कीमत करीब 1.3 मिलियन डॉलर यानी 11 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल (CIC) के अधिकारियों ने बताया है कि सितंबर में जब्त किए गए शेख हसीना के लॉकर खोलने के बाद यह जानकारी सामने आई है। CIC के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर एएफपी को बताया, "कोर्ट के आदेश के बाद हमने लॉकर खोला तो हमें वहां लगभग 10 किलो सोना मिला।"

जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए सामनों में सोने के सिक्के, बार और गहने शामिल थे। जांच अधिकारियों ने बताया कि हसीना ने पद पर रहते हुए मिले कुछ तोहफों को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया। बांग्लादेशी कानून के मुताबिक सरकारी तोहफों को ‘तोशाखाने’ यानी खजाने में रखना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:भारत शेख हसीना को वापस भेजेगा? प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय का आया जवाब
ये भी पढ़ें:देश से बाहर रहकर भी शेख हसीना का यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल, चल दिया दोहरा दांव

बता दें कि बांग्लादेशी एजेंसियां शेख हसीना पर लगे टैक्स चोरी के आरोपों की भी जांच कर रही हैं और इस बात की जांच भी की जा रही है कि हसीना ने अपनी टैक्स फाइलिंग में बरामद सोने के बारे में बताया था या नहीं। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बीते साल बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर हसीना को मौत की सजा सुनाई है। हसीना ने पिछले साल हुए प्रदर्शनों के बाद भारत में शरण ली है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Sheikh Hasina Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।