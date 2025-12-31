खालिदा जिया को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हुजूम, लाखों लोगों ने नम आंखों से ‘मां’ को किया याद

संक्षेप: 3 बार प्रधानमंत्री रहीं और लंबे समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष रहीं बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को ढाका में निधन हो गया था। वह 80 वर्ष की थीं। उनके जनाजे की नमाज में भारी भीड़ उमड़ी।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बुधवार को उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों कर उतर आई। दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर प्रभाव रखने वाली जिया का मंगलवार को ढाका में निधन हो गया। उनके निधन के एक दिन बाद राजधानी ढाका में संसद भवन के बाहर मणिक मिया एवेन्यू पर अंतिम नमाज अदा की गई। इसमें हिस्सा लेने के लिए लोग सुबह से ही ढाका और देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचने लगे। कई लोग रात भर का सफर तय कर जनाजे में शामिल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई समर्थक उन्हें ‘मां’ बुलाकर हुए रोते हुए नजर आए।

अंतिम नमाज के वक्त खालिदा जिया का पार्थिव शरीर बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था। पार्थिक शरीर को अस्पताल से उनके आवास और फिर जनाजे के लिए संसद भवन के पास लाया गया। सुरक्षा के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मी और सुरक्षाबल तैनात किए गए थे। खालिदा जिया के निधन के बाद पूरे देश में शोक को लहर है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं बुधवार को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रखा गया और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक जनाजे में देश भर से उनके समर्थक पहुंचे। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी कई अधिकारी ढाका पहुंचे। जानकारी के मुताबिक 32 देशों के प्रतिनिधि और दूतावासों के अधिकारी जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बुधवार को ही उन्हें संसद भवन के पास स्थित एक पार्क में उनके पति की कब्र के पास दफनाया जाएगा।