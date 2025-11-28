Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh former PM BNP chairperson Khaleda Zia condition extremely critical
बांग्लादेश में चुनाव से पहले पूर्व PM खालिदा जिया की तबियत बिगड़ी, हालत बेहद गंभीर

बांग्लादेश में चुनाव से पहले पूर्व PM खालिदा जिया की तबियत बिगड़ी, हालत बेहद गंभीर

संक्षेप:

BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने उनकी तबियत की जानकारी साझा की है। उनके मुताबिक कल रात डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। पार्टी ने खालिदा के लिए खास दुआ का भी आयोजन किया।

Fri, 28 Nov 2025 08:00 PMJagriti Kumari पीटीआई, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में चुनाव से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबियत बिगड़ गई है और जानकारी के मुताबिक उनकी हालत बेद गंभीर है। यह जानकारी पूर्व प्रधानमंत्री के एक करीबी सहयोगी ने दी है। इससे पहले 80 साल की खालिदा जिया को रविवार रात को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में इन्फेक्शन होने की खबर सामने आई है, जिससे उनके हृदय और फेफड़ों दोनों पर असर पड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी BSS ने BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के हवाले से बताया है कि उनके लिए विशेष दुआ पढ़ी जा रही है। आलमगीर ने बताया, "कल रात, डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने जुमे की नमाज के बाद देश भर के लोगों से बेगम खालिदा जिया के ठीक होने के लिए दुआ मांगी है। हम दुआ करते हैं कि वह ठीक होकर लोगों के बीच लौटें और उन्हें देश के लिए काम करने का मौका मिले।"

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की पत्नी जिया कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनमें लिवर और किडनी की दिक्कतें, डायबिटीज, आर्थराइटिस और आंखों से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। उनके इकलौते बेटे और BNP के एक्टिंग चेयरमैन, तारिक रहमान, 2008 से लंदन में रह रहे हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे, अराफात रहमान की 2025 में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें:26 साल बाद निर्वासन से बांग्लादेश लौट रहे पूर्व पीएम के बेटे; किया बड़ा ऐलान

इससे पहले पिछले साल अगस्त में हुए हिंसक प्रदर्शनों और शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार के पतन के बाद BNP एक बार फिर मजबूती से आगे आई है। बांग्लादेश के बदले हुए राजनीतिक माहौल में BNP अपना ध्यान चुनाव जीतकर एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश पर लगा रही है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।