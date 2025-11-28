बांग्लादेश में चुनाव से पहले पूर्व PM खालिदा जिया की तबियत बिगड़ी, हालत बेहद गंभीर
BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने उनकी तबियत की जानकारी साझा की है। उनके मुताबिक कल रात डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। पार्टी ने खालिदा के लिए खास दुआ का भी आयोजन किया।
बांग्लादेश में चुनाव से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबियत बिगड़ गई है और जानकारी के मुताबिक उनकी हालत बेद गंभीर है। यह जानकारी पूर्व प्रधानमंत्री के एक करीबी सहयोगी ने दी है। इससे पहले 80 साल की खालिदा जिया को रविवार रात को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में इन्फेक्शन होने की खबर सामने आई है, जिससे उनके हृदय और फेफड़ों दोनों पर असर पड़ा है।
बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी BSS ने BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के हवाले से बताया है कि उनके लिए विशेष दुआ पढ़ी जा रही है। आलमगीर ने बताया, "कल रात, डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने जुमे की नमाज के बाद देश भर के लोगों से बेगम खालिदा जिया के ठीक होने के लिए दुआ मांगी है। हम दुआ करते हैं कि वह ठीक होकर लोगों के बीच लौटें और उन्हें देश के लिए काम करने का मौका मिले।"
जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की पत्नी जिया कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनमें लिवर और किडनी की दिक्कतें, डायबिटीज, आर्थराइटिस और आंखों से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। उनके इकलौते बेटे और BNP के एक्टिंग चेयरमैन, तारिक रहमान, 2008 से लंदन में रह रहे हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे, अराफात रहमान की 2025 में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी।
इससे पहले पिछले साल अगस्त में हुए हिंसक प्रदर्शनों और शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार के पतन के बाद BNP एक बार फिर मजबूती से आगे आई है। बांग्लादेश के बदले हुए राजनीतिक माहौल में BNP अपना ध्यान चुनाव जीतकर एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश पर लगा रही है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।