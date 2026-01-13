Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh Foreign Ministry Summoned Myanmar Ambassador Know Reason
म्यांमार ने ऐसा क्या किया कि बांग्लादेश ने राजदूत को कर लिया तलब, बॉर्डर पर सब ठीक है?

संक्षेप:

Jan 13, 2026 04:41 pm IST
बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर जारी अस्थिरता ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। रखाइन राज्य में म्यांमार की सेना, आराकान आर्मी और रोहिंग्या सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के असर से सीमा पार गोलीबारी और लैंडमाइन विस्फोट बढ़ गए हैं। हाल ही में टेकनाफ के व्हाईकोंग यूनियन के पास हुई गोलीबारी में एक 12 वर्षीय बांग्लादेशी लड़की को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने सख्त कदम उठाया। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के राजदूत को समन कर इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और भविष्य में ऐसी हरकतों को रोकने की जिम्मेदारी ली जाने की मांग की। म्यांमार पक्ष ने आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा।

सीमा पर गोलीबारी से टेंशन में बांग्लादेश

दरअसल, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को म्यांमार के राजदूत यू क्याव सो मो को तलब किया और कॉक्स बाजार के टेकनाफ के व्हाईकोंग यूनियन के पास म्यांमार की ओर से बांग्लादेश की ओर की गई हालिया गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा कि सीमा पार से हुई इस गोलीबारी में एक 12 वर्षीय बांग्लादेशी लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बांग्लादेश ने स्पष्ट किया कि बिना किसी उकसावे के बांग्लादेश की ओर की गई यह गोलीबारी अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और अच्छे पड़ोसी संबंधों में बाधा डालती है।

इस दौरान बांग्लादेश ने म्यांमार से आग्रह किया कि वह भविष्य में ऐसी सीमा पार गोलीबारी को रोकने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले और आवश्यक कदम उठाए। साथ ही, बांग्लादेश ने यह भी सुनिश्चित करने की मांग की कि म्यांमार के अधिकारियों और वहां के सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे किसी भी संघर्ष का बांग्लादेश के लोगों के जीवन और आजीविका पर कोई प्रभाव न पड़े। म्यांमार के राजदूत ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएगी तथा घायल लड़की और उसके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

बांग्लादेश और म्यांमार के बीच 271 KM लंबी सीमा

बता दें कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच पूर्वी सीमा 271 किलोमीटर (168 मील) लंबी है, जो जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है और इसका अधिकांश हिस्सा अचिह्नित है। अल जजीरा के अनुसार, स्थानीय ग्रामीण पीढ़ियों से परिवार की परंपरा के अनुसार जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने या छोटे-मोटे व्यापार के लिए रोजाना इस सीमा को पार करते हैं। इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंडमाइन्स के अनुसार, म्यांमार दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जहां लैंडमाइन से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है। इस संगठन ने कई देशों द्वारा प्रतिबंधित लैंडमाइनों के व्यापक और बढ़ते उपयोग का दस्तावेजीकरण किया है।

10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी

म्यांमार से भागकर आए दस लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी भी बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जो युद्धरत सेना और अलगाववादी ताकतों के बीच फंसे हुए हैं। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, 2025 में कम से कम 28 लोग लैंडमाइन से घायल हुए थे। उसी वर्ष नवंबर में एक बांग्लादेशी सीमा रक्षक की लैंडमाइन विस्फोट से दोनों पैर कटने के कारण मौत हो गई थी। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों ने चेतावनी के संकेत और लाल झंडे लगाए हैं तथा नियमित रूप से बारूदी सुरंगों को हटाने का अभियान चलाती हैं।

