‘मौत आनी ही है तो वहां आए, जहां मेरे माता-पिता...’ बांग्लादेश लौटने पर क्या बोल पड़ीं शेख हसीना?
सत्ता से हटाए जाने की दूसरी बरसी पर दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए एक ऑडियो संदेश में भी हसीना ने लौटने की बात कही थी। उन्होंने तब कहा था कि मेरी किस्मत में जो भी लिखा हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने सोमवार को फिर दोहराया कि गिरफ्तारी, प्रताड़ना या मौत के जोखिम के बावजूद वह दिसंबर में बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। वाशिंगटन डीसी में 'सेंटर फॉर यूएस-बांग्लादेश रिलेशंस' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाऊंगी।" वह इस कार्यक्रम में वर्चुअली (ऑनलाइन) शामिल हुई थीं। हसीना ने कहा, "मुझे पता है कि वे मुझे मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और प्रताड़ित कर सकते हैं। बावजूद इसके मुझे डर नहीं है।" 79 वर्षीय हसीना ने कहा कि वह पहले भी गिरफ्तारी और प्रताड़ना का सामना कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी वापस लौटना चाहती हैं। उन्होंने कहा, "वहां जाना मेरी ज़िम्मेदारी है।"
5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद सत्ता गंवाने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। अपनी वापसी का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा, "मैं जानती हूँ कि वे मुझे मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन डर मेरे कर्तव्य का फैसला नहीं कर सकता।" हसीना ने स्पष्ट किया कि दिसंबर में उनकी और अवामी लीग की वापसी सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश में विकास, धर्मनिरपेक्षता और स्थिरता की बहाली के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मौत आनी ही है, तो वह उनकी अपनी मातृभूमि की मिट्टी पर आए जहाँ उनके माता-पिता की समाधि है और जहां उनका खून बहा था।
ट्रंप का धन्यवाद और तारिक रहमान पर तीखा हमला
इंडिया टुडे के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि USAID की फंडिंग रोकने के उनके फैसले से पैसा गलत हाथों में जाने से बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को भ्रष्ट करार देते हुए उस पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए।
फांसी की सजा और प्रत्यर्पण की मांग
गौरतलब है कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में 2024 के प्रदर्शनों पर कार्रवाई के सिलसिले में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। हसीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। ढाका की ओर से भारत से उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग की गई है, जिस पर नई दिल्ली ने कहा है कि वह अपनी आंतरिक कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत इस अनुरोध की जांच कर रहा है।
'डर मेरे कर्तव्य का फैसला नहीं कर सकता'
बता दें कि सत्ता से हटाए जाने की दूसरी बरसी पर दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए एक ऑडियो संदेश में भी हसीना ने लौटने की बात कही थी। उन्होंने तब कहा था, "मेरी किस्मत में जो भी लिखा हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। जब मेरे प्यारे देशवासी तकलीफ झेल रहे हों, तो मैं उनसे दूर नहीं रह सकती।" उन्होंने माना कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है, लेकिन कहा कि "डर, लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य का फैसला नहीं कर सकता।" उन्होंने आगे कहा कि उनके लौटने की सही तारीख की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। हसीना ने कहा कि उनकी वापसी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवामी लीग की भागीदारी का मकसद "सत्ता पाना" नहीं, बल्कि विकास, धर्मनिरपेक्षता और स्थिरता को बहाल करना है। जुलाई में रॉयटर्स और एएफपी को दिए अलग-अलग साक्षात्कारों में, उन्होंने कहा था कि उन्हें वापस लौटने के जोखिमों का पता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।