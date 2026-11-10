'मौत के अलावा नहीं कोई चारा', बांग्लादेश अभियोजक ने बता दिया शेख हसीना की वापसी का खौफनाक अंजाम
एक दिन पहले ही शेख हसीना ने लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' के अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बांग्लादेश मिशन से यात्रा दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी वजह से उन्होंने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान जारी करने का अनुरोध किया था जिसे ढाका ने ठुकरा दिया है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने कहा है कि जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो, उसे यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस बीच, बांग्लादेश के अभियोजक ने बड़ी बात कही है और शेख हसीना के स्वदेश लौटने का अंजाम सार्वजनिक तौर पर बता दिया है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम का कहना है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस स्वदेश लौटती हैं, तो उनके पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा।
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि "शेख हसीना के पास फैसले के अमल का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" यह बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि हसीना भारत से वापस लौटने की योजना बना रही हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद हसीना भारत भाग गई थीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई के मामले में, एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है।
हसीना के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे
हालांकि, इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी या मारे जाने का डर उन्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, "मुझे जेल भेजा जा सकता है या मेरी जान ली जा सकती है, लेकिन डर यह तय नहीं कर सकता कि जनता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है।" हमारे सहयोगी प्रकाशन हिन्दुस्तान टाइम्स (HT) द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, हसीना ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से अपने लिए नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध उनके लंदन स्थित वकीलों के माध्यम से किया गया था। बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश ने आतंकी घोषित किया हुआ है। उनके खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की
हसीना ने रॉयटर्स को बताया है कि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए वापस लौटना चाहती हैं। हालांकि, ढाका ने अनुरोध सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद उसे खारिज कर दिया और उनके प्रत्यर्पण (वापसी) की मांग दोहराई। हसीना के भारत भाग जाने के बाद से नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया है। ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि भारत का कहना है कि वह इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है।
हसीना ने 30 दिनों के अंदर अपील क्यों नहीं की?
फरवरी 2026 के चुनावों के बाद सत्ता में आए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया, जबकि दोनों पक्षों की ओर से राजनयिक पहल की गई थी। "अगर वह सच में वापस आना चाहतीं, तो अपील दायर करने के लिए वापस आ जातीं।" इससे पहले बांग्लादेश के आईसीटी (ICT) के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना के वापस लौटने के इरादे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फैसला आने के बाद, उन्हें तय समय सीमा के भीतर वापस आकर अपील दायर करनी चाहिए थी। अगर वह सच में बांग्लादेश वापस आना चाहतीं, तो वे मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।