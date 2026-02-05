Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़bangladesh elections 2026 jamaat e islami manifesto india relations
बांग्लादेश चुनाव से पहले बदले जमात-ए-इस्लामी के सुर, भारत से दोस्ती का वादा; घोषणापत्र जारी

बांग्लादेश चुनाव से पहले बदले जमात-ए-इस्लामी के सुर, भारत से दोस्ती का वादा; घोषणापत्र जारी

संक्षेप:

बांग्लादेश चुनाव 2026 के लिए जमात-ए-इस्लामी ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। जानिए भारत के साथ संबंधों, मजबूत पासपोर्ट और रोहिंग्या संकट पर पार्टी का क्या विजन है और अवामी लीग के बिना चुनाव में क्या हैं चुनौतियां।

Feb 05, 2026 07:05 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच इस्लामिक कंजर्वेटिव पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने बुधवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में पार्टी ने भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक और सहयोगात्मक रिश्ते बनाए रखने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि ये संबंध आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पड़ोसी देशों और भारत के साथ संबंध

घोषणापत्र में कहा गया है कि भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाइलैंड के साथ शांतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित किए जाएंगे। पार्टी ने जोर दिया कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए पड़ोसियों के साथ संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

पासपोर्ट की वैश्विक साख बढ़ाने का वादा

जमात-ए-इस्लामी के घोषणापत्र में बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय छवि और उसके पासपोर्ट की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने का भी वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिनसे बांग्लादेशी पासपोर्ट की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा में इजाफा हो सके।

मुस्लिम दुनिया और अन्य क्षेत्रों पर फोकस

घोषणापत्र के मुताबिक, मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना पार्टी की विदेश नीति की एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों के विस्तार पर भी जोर दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका

पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बांग्लादेश की सक्रिय भागीदारी को और मजबूत करने की बात कही है। घोषणापत्र में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और आर्थिक विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया गया है।

रोहिंग्या संकट और शांति मिशन

जमात-ए-इस्लामी ने रोहिंग्या संकट के समाधान को भी अपने एजेंडे में शामिल किया है। पार्टी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वैच्छिक वापसी के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में बांग्लादेश की भागीदारी जारी रखने का भी वादा किया गया है।

यह घोषणापत्र ऐसे समय सामने आया है जब देश में 12 फरवरी को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय चुनाव और संवैधानिक जनमत संग्रह होने जा रहा है। इन चुनावों में सत्तारूढ़ आवामी लीग को भाग लेने से बैन कर दिया गया है। इसके चलते बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख पार्टियां हैं। मौजूदा चुनावी हालात को देश के इतिहास के एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। जुलाई 2024 में हुए ‘जुलाई जनआंदोलन’ के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था। उसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं, जिससे चुनाव परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है।

इस बीच, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने भी चुनावों को लेकर अनिश्चितता जताई है। संगठन ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता, संभावित हिंसा और राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। कुल मिलाकर, 12 फरवरी को होने वाले चुनाव बांग्लादेश के भविष्य की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी का यह घोषणापत्र ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह, बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और विदेश नीति को लेकर कड़ी निगाहें टिकी हुई हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
India News Bangladesh Bangladesh Protest

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।