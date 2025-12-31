Hindustan Hindi News
Bangladesh Election is Illegal Sheikh Hasina Party Awami League Slams Yunus Government
बांग्लादेश में होने वाला चुनाव गैर-कानूनी, यूनुस सरकार पर भड़की शेख हसीना की पार्टी

संक्षेप:

Dec 31, 2025 10:49 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आगामी राष्ट्रीय चुनावों और जुलाई चार्टर जनमत संग्रह को 'पॉलिटिकल सुसाइड' बताते हुए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ी आलोचना की है और आगामी चुनावों को 'गैर-कानूनी' बताया है। आवामी लीग ने तर्क दिया कि प्रतिबंध के बाद भी वह देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध पार्टी है, जिसका दावा है कि उसे कुल मतदाता के 60 प्रतिशत ज्यादा का समर्थन है, इस तरह देश के ज्यादातर मतदाताओं को अपने आप वोट देने का अधिकार नहीं है।

पार्टी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा, "यह कोई चुनाव नहीं है, यह डेमोक्रेसी का एग्जीक्यूशन है। कोई भी सरकार जो अपने मुख्य विरोधी को बैलेट से हटा देती है, वह वैधता का दावा नहीं कर सकती।" पार्टी ने मुख्य सलाहकार पर देश की राजनीतिक-कानूनी संस्थाएँका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के रजिस्ट्रार से निलंबन और फिर कानूनी रोक लगाकर, यूनुस प्रशासन ने सरकार को एक राजनीतिक हथियार और चुनाव को पहले से तय नतीजे वाली एक नियंत्रित प्रयोग में बदल दिया है।

पार्टी ने आगे कहा कि पिछले चुनावों में मौजूदा दुश्मनी के बावजूद, जिनका बहिष्कार भी हुआ था, किसी भी सरकार ने पहले किसी बड़ी पार्टी को हिस्सा लेने से नहीं रोका था, जो अवामी लीग के लिए भी सच था। पार्टी ने कहा, “हमारी राजनीति के सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत पलों में भी, मुकाबला करने का अधिकार कभी खत्म नहीं किया गया।इस तरह अगर फरवरी 2026 में इसके शामिल हुए बिना चुनाव हुए तो यह अपने आप चुनावों से सारी नैतिक और राजनीतिक अधिकार छीन लेगा। एक चुनाव जो लाखों नागरिकों को बाहर करता है, वह कोई बदलाव नहीं है, यह लोकतांत्रिक आत्म विनाश है।”

उन्होंने कहा "यह कोई लोकतांत्रिक बदलाव नहीं है; यह राजनीतिक शोधन है, जहां नियंत्रित बहिष्करण के जरिए भ्रष्टाचार और चरमपंथ को साफ किया जाता है।" पार्टी ने यूनुस पर गहरा राजनीतिक झुकाव और अपने फायदे का आरोप लगाते हुए कहा, "वह सक्रिय राजनीतिक लड़ाई के मैदान को नया रूप दे रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष बहुमत को हटाकर चरमपंथी को बढ़ावा दे रहे हैं और आपराधिक शक्ति का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं।

Bangladesh Sheikh Hasina

