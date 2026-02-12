Bangladesh Chunav 2026 LIVE: बांग्लादेश को मिलेगा नया PM, मतदान शुरू; BNP या जमात, किसका पलड़ा है भारी?

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला चुनाव

Bangladesh Chunav 2026 LIVE: बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और शेख हसीना की सरकार के बाद पहले आम चुनाव की घड़ी आ गई है। गुरुवार को वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लोग शाम साढ़े 4 बजे तक अपना मत डाल सकते हैं। इस चुनाव को 2009 के बाद देश का पहला असली मुकाबला भी माना जा रहा है। लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं। देश की संसदीय 300 सीटों में 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए कुल 1,981 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव का वादा किया है। देश में चुनाव के साथ-साथ एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी कराया जा रहा हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। इससे पहले मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।

12 Feb 2026, 08:30:23 AM IST Bangladesh Chunav 2026 LIVE: 17 साल बाद स्वदेश लौटे तारिक रहमान, बन सकते हैं बांग्लादेश के भावी PM Bangladesh Chunav 2026 LIVE: बांग्लादेश में हो रहे चुनावों से ठीक पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, लगभग 17 साल बाद स्वदेश लौटे हैं। आम चुनावों में वह प्रधानमंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की जिम्मेदारी संभाल ली है और उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट का नारा लगाकर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की है।

12 Feb 2026, 08:22:35 AM IST Bangladesh Chunav 2026 LIVE: चुनाव से पहले जमात प्रमुख ने भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की वकालत की Bangladesh Chunav 2026 LIVE: बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बुधवार को कहा कि अगर चुनाव में जीत हासिल कर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भारत के साथ 'मजबूत, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी' संबंध बनाने के लिए काम करेगी। रहमान ने आम चुनाव की पूर्व संध्या पर ढाका में संवाददाताओं के एक समूह के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख ने कहा, ''हम अपने पड़ोसी देशों और दुनियाभर के मित्रों के साथ सकारात्मक और बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। भारत हमारा निकटतम पड़ोसी है और यह हमारी प्राथमिकता बना रहेगा। हमारा लक्ष्य संघर्ष उत्पन्न करना नहीं, बल्कि विकास और शांति के लिए साझेदारी का निर्माण करना है। इसके लिए आपसी सम्मान और विश्वास अत्यंत आवश्यक हैं।''

12 Feb 2026, 08:11:19 AM IST Bangladesh Chunav 2026 LIVE: ओपिनियन पोल में किसे मिली है बढ़त? Bangladesh Chunav 2026 LIVE: बांग्लादेश में लंबे अरसे के बाद हो रहे चुनावों में पार्टियों ने अपना सबकुछ झोंक दिया है। नतीजों की बात करें तो ओपिनियन पोल फिलहाल BNP बढ़त बनाती नजर आ रही है। दिसंबर 2025 में जारी यूनाइटेड स्टेट्स-बेस्ड इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के एक पोल में BNP को 33 फीसदी सपोर्ट दिखाया गया। वहीं जमात 29 फीसदी के साथ BNP के ठीक पीछे है।

12 Feb 2026, 07:50:30 AM IST Bangladesh Chunav 2026 LIVE: सुरक्षा के कड़े इंतजाम Bangladesh Chunav 2026 LIVE: बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को 'संवेदनशील' के रूप में चिह्नित किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी निगरानी में होंगे और राजधानी ढाका में 'बॉडी कैमरे' लगाए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इन चुनाव में देश के चुनावी इतिहास में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती और तकनीक का सबसे व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा।