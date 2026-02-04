2000 से ज्यादा हमले, 61 मौतें; चुनाव से पहले क्यों डरे बांग्लादेश के हिंदू? मंडरा रहा अस्तित्व का संकट
बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनाव से पहले हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या और 2000 से अधिक हिंसा की घटनाओं ने देश में सुरक्षा और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिसंबर में 27 वर्षीय हिंदू कपड़ा कारखाना श्रमिक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुस्लिम सहकर्मियों द्वारा पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाए जाने के बाद उग्र भीड़ उनके कार्यस्थल पर टूट पड़ी। दीपू को पीट-पीटकर मार डाला गया, उनका शव पेड़ से लटकाया गया और फिर जला दिया गया। इस निर्मम घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही देशभर के हिंदू समुदाय में भय और आक्रोश फैल गया।
घटना के बाद ढाका और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को सजा देने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जांच के आदेश दिए और पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की बात कही। हालांकि मानवाधिकार संगठनों और हिंदू नेताओं का कहना है कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों का हिस्सा है।
हिंसा की बढ़ती लहर
बांग्लादेश में करीब 17 करोड़ की आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 1.31 करोड़ है, यानी करीब 8 प्रतिशत जबकि मुस्लिम आबादी 91 प्रतिशत है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद से अब तक 2,000 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
इनमें कम से कम 61 हत्याएं हुईं। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ 28 हिंसक अपराध हुए और पूजा स्थलों पर 95 हमले दर्ज किए गए हैं। परिषद ने आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार इन घटनाओं को अक्सर खारिज या कमतर आंकती है। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है और कहती है कि अधिकांश घटनाएं धार्मिक कारणों से नहीं हैं।
चुनाव से पहले भय का माहौल
बांग्लादेश 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। पहले भी चुनावों के दौरान हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। इस बार हालात इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी चुनाव से बाहर है और वह भारत में निर्वासन में हैं। हिंदू समुदाय को लंबे समय से हसीना समर्थक माना जाता रहा है, जिससे उनकी असुरक्षा और बढ़ गई है।
ढाका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजन कर्माकर कहते हैं- अब कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। हर कोई डरा हुआ है। उनके अनुसार, अपराधियों को सजा न मिलने से दंडमुक्ति की संस्कृति मजबूत हुई है और ग्रामीण इलाकों में यह हिंसा अस्तित्व के संकट में बदलती जा रही है।
इस्लामिस्ट संगठनों की वापसी
हिंदुओं पर हमलों के बीच बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक वापसी भी चर्चा में है। शेख हसीना के कार्यकाल में प्रतिबंधों और कार्रवाई के कारण हाशिये पर रही यह पार्टी चुनाव को प्रभाव बढ़ाने का मौका मान रही है। पार्टी शरीयत कानून की समर्थक है, लेकिन हाल के महीनों में उसने अपनी छवि बदलने की कोशिश करते हुए हिंदू समुदाय के साथ रैलियां की हैं और एक हिंदू नेता को उम्मीदवार भी बनाया है।
इसके सहयोगी दल, छात्र-नेतृत्व वाला नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का वादा किया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अल्ताफ परवेज इन कदमों को प्रतीकात्मक बताते हैं और कहते हैं कि वास्तविक राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी साफ झलकती है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों ने भारत के साथ संबंधों में भी तनाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन घटनाओं को लगातार और चिंताजनक पैटर्न बताया है। भारत के विरोध के जवाब में बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली जानबूझकर बांग्लादेश विरोधी भावनाएं भड़का रही है।
इस विवाद का असर कूटनीति और खेल जगत तक पहुंच गया है। दोनों देशों ने कुछ वीजा सेवाएं निलंबित की हैं, जबकि विरोध प्रदर्शनों के चलते एक बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से रोका गया और जवाब में बांग्लादेश ने भारत में होने वाले विश्व कप का बहिष्कार किया।
पीड़ित परिवारों की पीड़ा
दीपू चंद्र दास की हत्या ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया है। मयमनसिंह जिले के उनके गांव में लोगों ने मोबाइल फोन पर उनकी हत्या के वीडियो देखे। उनके पिता ने कहा- जब लोग कहते हैं कि उन्होंने यह सब अपने फोन पर देखा, तो मेरा कलेजा फटने लगता है। दीपू अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी पत्नी और मां के सामने अब अनिश्चित भविष्य खड़ा है। उनकी मां, शेफाली रानी दास, कहती हैं- उसे पीटा गया, पेड़ से लटकाया गया और जला दिया गया। मैं न्याय चाहती हूं।
बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी माहौल ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं- क्या उन्हें सुरक्षा और न्याय मिल पाएगा, या भय और दंडमुक्ति का यह दौर यूं ही चलता रहेगा?
