शेख हसीना की घर वापसी कैसे होगी, क्या भारत ने रख दीं शर्तें? बांग्लादेश का आया बयान
शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश का कानून मंत्रालय जांच कर रहा है कि शेख हसीना को वापस कैसे लाया जाए। उनका मानना है कि हसीना प्रत्यर्पण संधि के तहत ही बांग्लादेश लौटेंगी, जैसा किसी अन्य आरोपी के मामले में होता है।
बांग्लादेश ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। बांग्लादेशी विदेश मामलों की मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि भारत की ओर से अब तक ऐसी कोई शर्त सामने नहीं रखी गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर भारत हसीना की वापसी को लेकर कोई रखता है तो ढाका उस पर विचार करेगा। मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का महत्व हसीना की वापसी के मुद्दे से कहीं ज्यादा है। इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक संपर्क जारी रहेंगे।
शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश का कानून मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि शेख हसीना को वापस कैसे लाया जाए। उनका मानना है कि हसीना प्रत्यर्पण संधि के तहत ही बांग्लादेश लौटेंगी, जैसा किसी अन्य आरोपी के मामले में होता है। इसके बाद उन्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। मंत्री ने कहा कि अगर भारत इस मामले में जवाब देता है तो इससे बांग्लादेश की जनता और सरकार दोनों के लिए स्थिति आसान हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी बाकी है। इन मुद्दों को दोनों देश कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाएंगे।
जान तक जोखिम में डालने को तैयार
बांग्लादेशी मंत्री का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बदले नए सिरे से मुकदमा चलाने और मौत की सजा के खिलाफ अपील का मौका देने की मांग की है। इस बीच, शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं और इसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू में 79 वर्षीय हसीना ने कहा कि उन्हें अपनी वापसी से जुड़े खतरों की पूरी जानकारी है, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया है।
धमकी से नहीं डरने वाली शेख हसीना
शेख हसीना ने कहा कि मौत की धमकी भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकती। हसीना जुलाई 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन के बाद उनकी 15 साल पुरानी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भारत में रहना शुरू कर दिया था। पिछले साल बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार का रुख भी चर्चा में है। बांग्लादेश पहले ही भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है, जबकि भारत ने कहा है कि इस अनुरोध की कानूनी समीक्षा की जा रही है।
बांग्लादेश में हो सकती है फांसी की सजा
बांग्लादेश ने हाल ही में कहा था कि अगर हसीना देश लौटती हैं तो उन्हें फांसी दी जा सकती है। साथ ही सरकार का कहना है कि दोषसिद्धि के खिलाफ तय समयसीमा में अपील नहीं करने के कारण उनके पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। हालांकि, हसीना लगातार मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाती रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के बयानों को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि एक तरफ सरकार कई महीनों से उनकी वापसी की मांग कर रही है, लेकिन जब वह खुद लौटने की बात कर रही हैं तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें