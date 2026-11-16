शेख हसीना की घर वापसी कैसे होगी, क्या भारत ने रख दीं शर्तें? बांग्लादेश का आया बयान

शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश का कानून मंत्रालय जांच कर रहा है कि शेख हसीना को वापस कैसे लाया जाए। उनका मानना है कि हसीना प्रत्यर्पण संधि के तहत ही बांग्लादेश लौटेंगी, जैसा किसी अन्य आरोपी के मामले में होता है।

बांग्लादेश ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। बांग्लादेशी विदेश मामलों की मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि भारत की ओर से अब तक ऐसी कोई शर्त सामने नहीं रखी गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर भारत हसीना की वापसी को लेकर कोई रखता है तो ढाका उस पर विचार करेगा। मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का महत्व हसीना की वापसी के मुद्दे से कहीं ज्यादा है। इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक संपर्क जारी रहेंगे।

शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश का कानून मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि शेख हसीना को वापस कैसे लाया जाए। उनका मानना है कि हसीना प्रत्यर्पण संधि के तहत ही बांग्लादेश लौटेंगी, जैसा किसी अन्य आरोपी के मामले में होता है। इसके बाद उन्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। मंत्री ने कहा कि अगर भारत इस मामले में जवाब देता है तो इससे बांग्लादेश की जनता और सरकार दोनों के लिए स्थिति आसान हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी बाकी है। इन मुद्दों को दोनों देश कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाएंगे।

जान तक जोखिम में डालने को तैयार बांग्लादेशी मंत्री का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बदले नए सिरे से मुकदमा चलाने और मौत की सजा के खिलाफ अपील का मौका देने की मांग की है। इस बीच, शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं और इसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू में 79 वर्षीय हसीना ने कहा कि उन्हें अपनी वापसी से जुड़े खतरों की पूरी जानकारी है, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया है।

धमकी से नहीं डरने वाली शेख हसीना शेख हसीना ने कहा कि मौत की धमकी भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकती। हसीना जुलाई 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन के बाद उनकी 15 साल पुरानी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भारत में रहना शुरू कर दिया था। पिछले साल बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार का रुख भी चर्चा में है। बांग्लादेश पहले ही भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है, जबकि भारत ने कहा है कि इस अनुरोध की कानूनी समीक्षा की जा रही है।