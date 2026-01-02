25 साल की विधवा, डेढ़ साल की बेटी; बांग्लादेश में दीपू का परिवार मांग रहा इंसाफ; पूछ रहा ये सवाल

संक्षेप: भीड़ ने फैक्ट्री कार्यक्रम के दौरान 27 साल के दास पर एक ईशनिंदा का आरोप लगाया और फिर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद भीड़ ने शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया।

बांग्लादेशी हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। इसकी गवाही बीते कुछ दिनों में हुई घटनाएं दे रही हैं। बीते 2 हफ्ते में कम से कम 4 युवकों के साथ बेरहमी हुई है, जिनमें से तीन मामलों में भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया। वहीं कई हिंदुओं के घरों को आग के हवाले भी कर दिया गया है और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही है। इन सब के बीच, भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए दीपू चंद्र दास का परिवार शोक में डूबा हुआ है। परिवार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अपने ही देश में आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ।

गौरतलब है कि मैमनसिंह जिले के भालुका में फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू को 18 दिसंबर को भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। भीड़ ने फैक्ट्री कार्यक्रम के दौरान 27 साल के दास पर एक ईशनिंदा का आरोप लगाया और फिर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद भीड़ ने शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया।

एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला दीपू का परिवार इंसाफ मांग रहा है। परिवार में दीपू के मां बाप के अलावा, 25 साल की विधवा, मेघा और देश साल की एक बेटी है। मौत के 14 दिन बाद भी पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में परिवारवालों के हवाले से बताया कि जब दीपू की हत्या हुई, उससे थोड़ी देर पहले ही उसकी पत्नी से बातचीत हुई थी। मेघा ने बताया कि उस दिन शाम 4 बजे उसकी अपने पति से बात की थी। वहीं दास की मां कहती हैं कि उन्होंने दीपू को फोन किया था लेकिन वह सिर्फ हैलो ही बोल पाईं, और फोन कट गया।

हम अपने देश से क्यों जाएं? दास का परिवार और देश के लाखों हिन्दू फिलहाल डर में जी रहे हैं। हालांकि वे देश छोड़ने से इनकार करते हैं। दीपू के पिता ने सवाल उठाए, "यह हमारा देश है। हमने यहां पीढ़ियों से काम किया है। हम क्यों जाएं? देश को सुरक्षित क्यों नहीं बनाया जा सकता?"

भारत ने जताई चिंता इस बीच भारत ने बंगलादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत ने दीपू चंद्र दास की हत्या की घोर निंदा करते हुए बांग्लादेशी सरकार से अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जानी की बात भी कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते सप्ताह एक बयान में कहा था, “बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिन्दुओं, ईसाइयों और बौद्ध समुदाय के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। बंगलादेश के मैमनसिंह में एक और हिंदू दीपू दास की हत्या चिंता का विषय है और भारत इसकी घोर निंदा करता है। दोषी लोगों को न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए।”