Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़bangladesh dipu chandra das killing due to promotion says family and locals
दीपू चंद्र दास से प्रमोशन का था झगड़ा और मजहब का अपमान बताकर मार डाला? हैरान कर रहे खुलासे

दीपू चंद्र दास से प्रमोशन का था झगड़ा और मजहब का अपमान बताकर मार डाला? हैरान कर रहे खुलासे

संक्षेप:

दीपू चंद्र दास के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने पायनियर निटवियर्स कंपनी में प्रमोशन के लिए परीक्षा दी थी। फिलहाल वह फ्लोर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे और यदि प्रमोशन हो जाता तो सुपरवाइजर हो जाते। कुछ लोगों को उनके प्रमोशन से आपत्ति थी और विवाद की एक वजह यह भी थी।

Dec 23, 2025 01:19 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की जिंदा जलाकर हत्या किए जाने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मार डालने वाली भीड़ ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके मजहब का अपमान किया है, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस ने ऐसा कोई सबूत नहीं पाया है। यही नहीं दीपू चंद्र दास के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने पायनियर निटवियर्स कंपनी में प्रमोशन के लिए परीक्षा दी थी। फिलहाल वह फ्लोर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे और यदि प्रमोशन हो जाता तो सुपरवाइजर हो जाते। कुछ लोगों को उनके प्रमोशन से आपत्ति थी और विवाद इसे लेकर भी था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दीपू के भाई आपू रोबी ने कहा कि उनका प्रमोशन को लेकर अपने साथ काम करने वाले कई लोगों से मतभेद था। गुरुवार को दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी और उसी दिन दोपहर में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ मजहबी भावनाएं भड़काने के आरोप लगे। अपू ने कहा कि उन लोगों ने मेरे भाई को पीटा और फैक्टरी के बाहर फेंक दिया। उसने माफी भी मांगी और मिन्नतें की, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। परिवार के अन्य लोग एवं स्थानीय लोगों ने भी प्रमोशन को लेकर विवाद की बात कही है। अपू ने कहा कि दीपू के दोस्त हिमेल ने उन्हें कॉल करके बवाल की जानकारी दी थी और कहा कि भीड़ उनके भाई को पुलिस थाने लेकर जा रही है।

भाई जब तक दौड़कर पहुंचा, दीपू को जलाकर मार डाला गया

उन्होंने कहा कि मेरे भाई आरोप लगाया गया कि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। इसके कुछ देर बात ही मुझे हिमेल ने फिर से फोन किया और बताया कि मेरे भाई का कत्ल हो गया है। इसके बाद वह घटनास्थल की तरफ दौड़े तो पाया कि उनके भाई को जिंदा ही जला दिया गया है। अब तक पुलिस और रैपिड ऐक्शन बटालियन को मजहबी भावनाएं भड़काने का कोई सबूत नहीं मिला है। मेयमनसिंह जिले के एसपी अब्दुल्ला अल मामून ने कहा कि ईशनिंदा के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे आरोप भीड़ ने लगाए थे और अब तक इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। हमें इन दावों की सत्यता के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

दीपू चंद्र दास की हत्या पर नए खुलासे

जांच अधिकारी ने कहा- अब तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला

इसके अलावा स्थानीय पुलिस थाना भालुका के प्रभारी मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम ने भी ऐसे सबूत मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच इस बात पर चल रही है कि आखिर फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या हुआ था, जिसके कारण ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मौके पर ऐसा कोई नहीं मिला है, जो यह पुष्टि कर सके कि उसने मजहबी भावनाएं भड़काने वाला कोई बयान दिया है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
World News In Hindi Bangladesh Bangladesh Protest अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।