बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में लगी भीषण आग, फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड

संक्षेप: आग लगने की वजह से ढाका एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कई फ्लाइट्स को डायवर्ट या कैंसल करना पड़ा है। एयरपोर्ट की इमरजेंसी यूनिट्स ने बांग्लादेश आर्मी और एयर फोर्स के साथ मिलकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के कार्गो सेक्शन में आग लग गई, जिसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन को रोकना पड़ गया। अधिकारियों के मुताबिक, आग दोपहर करीब 2:30 बजे गेट 8 के पास लगी। फायर सर्विस के प्रवक्ता तल्हा बिन जशीम ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए शुरू में नौ फायरफाइटिंग यूनिट्स को लगाया गया था, और इसके तुरंत बाद पंद्रह और यूनिट्स मौके पर पहुंच गईं।

फायर सर्विस और सिविल डिफेंस मीडिया सेल के तल्हा बिन जसीम ने बाद में कन्फर्म किया कि कुल 28 यूनिट्स पहले से ही आग बुझाने के काम में लगी हुई थीं, जबकि और भी मदद भेजी जा रही थी। आग लगने की वजह से ढाका एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कई फ्लाइट्स को डायवर्ट या कैंसल करना पड़ा है। एयरपोर्ट की इमरजेंसी यूनिट्स ने बांग्लादेश आर्मी और एयर फोर्स के साथ मिलकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है।