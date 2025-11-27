शेख हसीना को कुल सजा अब मौत + 21 वर्ष; भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 7-7 साल कैद की सजा
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और बड़ा फैसला आया है। मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा मिलने के बाद अब भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें प्रत्येक में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और बड़ा फैसला आया है। मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा मिलने के बाद अब भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें प्रत्येक में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस तरह कुल मिलाकर शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा हुई है। ढाका की विशेष अदालत-5 के न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने पुर्बाचल क्षेत्र में तीन सरकारी प्लॉटों के धोखाधड़ी वाले आवंटन से जुड़े मामलों में शेख हसीना को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई।
बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने जनवरी 2025 में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुर्बाचल में सरकारी भूखंडों के अवैध आवंटन के कुल छह मामले दर्ज किए थे। इनमें से तीन मामलों में आज फैसला सुनाया गया, जबकि शेष तीन मामलों में फैसला 1 दिसंबर को आएगा। अदालत ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल कैद और 1 लाख टका जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं उनकी बेटी साइमा वाजेद पुत्रुल को भी 5 साल जेल की सजा हुई है।
इससे पहले बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के आरोप में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना चुका है। दरअसल, शेख हसीना और उनका परिवार फरार है, इसलिए इन सभी मामलों में उनका कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं था। हालांकि शेख हसीना ने अपने विभिन्न बयानों में भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से इनकार किया है।
इसी बीच बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग वाला औपचारिक अनुरोध भारत को मिल गया है और इसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी चल रही न्यायिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है तथा सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक सहयोग जारी रखेगा।
गौरतलब है कि जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इसके बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी।
