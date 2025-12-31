Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh claim turned out to be false killer of Usman Hadi was spotted in Dubai
झूठा निकला बांग्लादेश का दावा, दुबई में दिखा उस्मान हादी का 'हत्यारा'; जानें क्या बोला

झूठा निकला बांग्लादेश का दावा, दुबई में दिखा उस्मान हादी का 'हत्यारा'; जानें क्या बोला

संक्षेप:

पिछले दिनों ढाका महानगर पुलिस (DMP) के अतिरिक्त आयुक्त एस.एन. नजमुल इस्लाम ने दावा किया था कि फैसल मसूद और उसका साथी आलमगीर शेख मेघालय के रास्ते भारत भाग गए हैं।

Dec 31, 2025 10:12 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश के चर्चित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ सामने आया है, जिसने बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले का मुख्य आरोपी और बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड अपराधी फैसल करीम मसूद के ठिकाने का पता चल गया है। बांग्लादेश के द्वारा पहले दावा किया गया है वह भारत में छिपा है, लेकिन अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक वह दुबई में है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले दिनों ढाका महानगर पुलिस (DMP) के अतिरिक्त आयुक्त एस.एन. नजमुल इस्लाम ने दावा किया था कि फैसल मसूद और उसका साथी आलमगीर शेख मेघालय के रास्ते भारत भाग गए हैं। हालांकि सीएनएन-न्यूज18 ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ दस्तावेजों और एक वीडियो के हवाले से इस दावे को पूरी तरह पलट दिया है।

मसूद के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पांच साल का मल्टीपल-एंट्री वीजा है, जो दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। वर्तमान में वह दुबई में एक लॉन्ग-टर्म टूरिज्म वीजा पर रह रहा है।

जमात-ए-इस्लामी पर फोड़ा हत्या का ठीकरा

दुबई से जारी एक वीडियो संदेश में फैसल मसूद ने खुद को बेगुनाह बताते हुए इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। मसूद ने दावा किया कि हादी की हत्या के पीछे खुद जमात-ए-इस्लामी का हाथ हो सकता है। उसने कहा, "हादी खुद जमात की ही उपज था और मुमकिन है कि जमात के ही तत्वों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। मुझे और मेरे परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।"

मसूद ने स्वीकार किया कि उसके हादी के साथ पेशेवर और राजनीतिक संबंध थे क्योंकि वह एक आईटी (IT) फर्म का मालिक है। उसने बताया कि उसने हादी को राजनीतिक चंदा भी दिया था, जिसके बदले हादी ने उसे सरकारी ठेके दिलाने का वादा किया था।

सुरक्षा एजेंसियों के दावों पर उठे सवाल

इस खुलासे के बाद बांग्लादेशी मीडिया और पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दावा किया था कि मसूद मयमनसिंह की सीमा से भारत में घुसा, जबकि वह दुबई में सुरक्षित है। मसूद द्वारा जमात-ए-इस्लामी का नाम लेने से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भूचाल आने की संभावना है, जहां हादी की मौत के बाद पहले से ही भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

कौन था उस्मान हादी?

उस्मान हादी 'इंकलाब मंच' के प्रवक्ता और एक प्रभावशाली युवा नेता था, जिसकी 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई थी और कट्टरपंथी संगठनों ने आरोप लगाया था कि हत्यारे भारत के संरक्षण में हैं। अब मसूद के दुबई में मिलने से ये तमाम आरोप निराधार साबित होते दिख रहे हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Bangladesh Protest

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।