झूठा निकला बांग्लादेश का दावा, दुबई में दिखा उस्मान हादी का 'हत्यारा'; जानें क्या बोला

संक्षेप: पिछले दिनों ढाका महानगर पुलिस (DMP) के अतिरिक्त आयुक्त एस.एन. नजमुल इस्लाम ने दावा किया था कि फैसल मसूद और उसका साथी आलमगीर शेख मेघालय के रास्ते भारत भाग गए हैं।

बांग्लादेश के चर्चित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ सामने आया है, जिसने बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले का मुख्य आरोपी और बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड अपराधी फैसल करीम मसूद के ठिकाने का पता चल गया है। बांग्लादेश के द्वारा पहले दावा किया गया है वह भारत में छिपा है, लेकिन अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक वह दुबई में है।

पिछले दिनों ढाका महानगर पुलिस (DMP) के अतिरिक्त आयुक्त एस.एन. नजमुल इस्लाम ने दावा किया था कि फैसल मसूद और उसका साथी आलमगीर शेख मेघालय के रास्ते भारत भाग गए हैं। हालांकि सीएनएन-न्यूज18 ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ दस्तावेजों और एक वीडियो के हवाले से इस दावे को पूरी तरह पलट दिया है।

मसूद के पास संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पांच साल का मल्टीपल-एंट्री वीजा है, जो दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। वर्तमान में वह दुबई में एक लॉन्ग-टर्म टूरिज्म वीजा पर रह रहा है।

जमात-ए-इस्लामी पर फोड़ा हत्या का ठीकरा दुबई से जारी एक वीडियो संदेश में फैसल मसूद ने खुद को बेगुनाह बताते हुए इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। मसूद ने दावा किया कि हादी की हत्या के पीछे खुद जमात-ए-इस्लामी का हाथ हो सकता है। उसने कहा, "हादी खुद जमात की ही उपज था और मुमकिन है कि जमात के ही तत्वों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। मुझे और मेरे परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।"

मसूद ने स्वीकार किया कि उसके हादी के साथ पेशेवर और राजनीतिक संबंध थे क्योंकि वह एक आईटी (IT) फर्म का मालिक है। उसने बताया कि उसने हादी को राजनीतिक चंदा भी दिया था, जिसके बदले हादी ने उसे सरकारी ठेके दिलाने का वादा किया था।

सुरक्षा एजेंसियों के दावों पर उठे सवाल इस खुलासे के बाद बांग्लादेशी मीडिया और पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दावा किया था कि मसूद मयमनसिंह की सीमा से भारत में घुसा, जबकि वह दुबई में सुरक्षित है। मसूद द्वारा जमात-ए-इस्लामी का नाम लेने से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भूचाल आने की संभावना है, जहां हादी की मौत के बाद पहले से ही भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।