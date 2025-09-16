दुर्गा पूजा से पहले ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, कहा- पूरा देश एक बड़ा परिवार

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर पहुंचे और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया। उन्होंने दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लिया और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिलकर शुभकामनाएं दीं। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और वार्षिक हिंदू धार्मिक उत्सव की तैयारी का जायजा लिया। समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का अधिकार नहीं कि वह नागरिकों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित करे।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या विचारधारा का हो, अमीर हो या गरीब, सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से वह एक नागरिक है। संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। डेली स्टार अखबार के अनुसार, यूनुस ने कहा कि हमारा पूरा देश एक बड़ा परिवार है। सरकार सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समारोह में यूनुस ने कहा कि नए बांग्लादेश का प्रमुख लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार देना है। उन्होंने ऐसे देश के निर्माण पर जोर दिया जहां लोगों को अपने धार्मिक त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत न पड़े। यूनुस ने कहा कि वे दुर्गा पूजा के दौरान विदेश में होंगे और इस खुशी से वंचित नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं आपके साथ खुशियां साझा करने के लिए पहले ही यहां पहुंच गया।