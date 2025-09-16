Bangladesh Chief Advisor Muhammad Yunus visits Dhakeshwari Mandir ahead of Durga Puja दुर्गा पूजा से पहले ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, कहा- पूरा देश एक बड़ा परिवार, International Hindi News - Hindustan
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर पहुंचे और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, ढाकाTue, 16 Sep 2025 05:04 PM
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया। उन्होंने दुर्गा पूजा की तैयारियों का जायजा लिया और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिलकर शुभकामनाएं दीं। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और वार्षिक हिंदू धार्मिक उत्सव की तैयारी का जायजा लिया। समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का अधिकार नहीं कि वह नागरिकों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित करे।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या विचारधारा का हो, अमीर हो या गरीब, सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से वह एक नागरिक है। संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। डेली स्टार अखबार के अनुसार, यूनुस ने कहा कि हमारा पूरा देश एक बड़ा परिवार है। सरकार सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समारोह में यूनुस ने कहा कि नए बांग्लादेश का प्रमुख लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार देना है। उन्होंने ऐसे देश के निर्माण पर जोर दिया जहां लोगों को अपने धार्मिक त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत न पड़े। यूनुस ने कहा कि वे दुर्गा पूजा के दौरान विदेश में होंगे और इस खुशी से वंचित नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं आपके साथ खुशियां साझा करने के लिए पहले ही यहां पहुंच गया।

बता दें कि अंतरिम प्रमुख की यह बधाई ऐसे समय में आई है जब पिछले साल अगस्त में उनकी सत्ता में आने के बाद हिंदू समुदाय और उनके पूजा स्थलों पर कथित हमलों की घटनाएं बार-बार हुई हैं। पिछले साल अगस्त में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। भारत ने देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताई है।

