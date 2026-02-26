डिफॉल्टर बना बांग्लादेश सेंट्रल बैंक का मुखिया, जमात से BNP सरकार को घेरा; कौन हैं मुस्ताकुर रहमान?
बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में मुस्ताकुर रहमान की नियुक्ति ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख और विपक्षी नेता शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला बोला है।
बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ( बांग्लादेश बैंक ) के गवर्नर के रूप में मुस्ताकुर रहमान (Md Mostaqur Rahman) की नियुक्ति ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख और विपक्षी नेता शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला बोला है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त अहसान हबीब मंसूर का कार्यकाल अचानक समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह मुस्ताकुर रहमान को नियुक्त किया गया। जमात के अमीर ने इसे वर्तमान सरकार द्वारा समर्थित भीड़ संस्कृति की औपचारिक शुरुआत करार दिया है। वहीं, मंसूर ने बुधवार को बांग्लादेश बैंक मुख्यालय से भीड़ के बीच से निकलते हुए पत्रकारों से कहा था कि मैंने न तो इस्तीफा दिया है और न ही मुझे हटाया गया है। मैंने यह खबर मीडिया में देखी, इसलिए मैं घर जा रहा हूं।
दरअसल, मुस्ताकुर रहमान की नियुक्ति बांग्लादेश की परंपरा से हटकर है, क्योंकि पहले बांग्लादेश बैंक के शीर्ष पदों पर नियुक्तियां लगभग पूरी तरह से केंद्रीय बैंकरों, अर्थशास्त्रियों या वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए ही आरक्षित थीं। मुस्ताकुर एक बड़े वस्त्र उद्योग के व्यवसायी हैं, जिनके पास बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं है। साथ ही उनके नाम पर ऋण चुकाने में चूक (डिफॉल्ट) का इतिहास भी रहा है। लेकिन कई लोगों के लिए सबसे बड़ा विवाद यह है कि उन्हें मंसूर की अनौपचारिक बर्खास्तगी के तुरंत बाद लाया गया, जो एक सम्मानित अर्थशास्त्री थे। मंसूर ने शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के तख्तापलट के बाद के अराजक महीनों में देश की मुद्रा को स्थिर किया और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया था। उन्हें 2028 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें बर्खास्तगी की जानकारी आधिकारिक चैनलों से नहीं, बल्कि टीवी समाचारों से मिली।
बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर मुस्ताकुर रहमान कौन?
गौरतलब है कि बांग्लादेश में केंद्रीय बैंक की कमान आमतौर पर दशकों के अनुभव वाले बैंकरों, अर्थशास्त्रियों और सिविल सेवकों को सौंपी जाती है, हालांकि मुस्ताकुर रहमान एक बड़ा अपवाद हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्ताकुर ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) की डिग्री हासिल की है और वे पेशे से वस्त्र उद्यमी हैं। वे हेरा स्वेटर्स लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2026 को हुए राष्ट्रीय चुनावों के लिए बीएनपी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति में काम किया। वे बांग्लादेश रियल एस्टेट एंड हाउसिंग एसोसिएशन, बांग्लादेश ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन और ढाका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य हैं, और कई समितियों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश बैंक और चटगांव स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी काम किया है तथा बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) की बांग्लादेश बैंक पर स्थायी समिति की अध्यक्षता की है।
मुस्ताकुर रहमान की नियुक्ति पर विवादास्पद क्यों?
तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार द्वारा मुस्ताकुर रहमान को गवर्नर बनाने के दो मुख्य कारण विवादास्पद हैं। पहला- देश के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के नए प्रमुख का पुराना ऋण चुकाने में डिफॉल्ट का इतिहास है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, नियुक्ति से कुछ महीने पहले म्यूचुअल ट्रस्ट बैंक ने उनकी कंपनी हेरा स्वेटर्स लिमिटेड के 89 करोड़ टका के संकटग्रस्त ऋणों का पुनर्गठन किया था। केंद्रीय बैंक की विशेष नीति के तहत दिसंबर में यह पुनर्गठन हुआ, जिसमें कंपनी द्वारा मांगे गए 15 वर्षों के बजाय 10 वर्ष की चुकौती अवधि और दो वर्ष की छूट दी गई। कम से कम तीन वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशकों (नाम न छापने की शर्त पर) ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए। एक अधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी कंपनी के लिए विशेष शर्तों पर ऋण पुनर्निर्धारित करवाता है, वह देश के बैंकों के हित में कैसे काम करेगा?
बीडीन्यूज24 की रिपोर्ट में कहा गया कि नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम पर ऋण चूक का मामला सामने आया। ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर दीन इस्लाम ने फेसबुक पर लिखा कि एक कपड़ा उद्योगपति और BGMEA समिति अध्यक्ष को गवर्नर बनाना गलत संदेश देता है। हितों का टकराव स्पष्ट है। अगर केंद्रीय बैंक का नेतृत्व एक सक्रिय कारोबारी के हाथ में हो, जो उसी क्षेत्र को नियंत्रित करे, तो बैंक स्वतंत्र कैसे रहेगा?
दूसरा कारण ये है कि मंसूर को अचानक हटाया गया। उनके खिलाफ कुछ अधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 'तानाशाही व्यवहार' का आरोप लगा रहे थे। मंसूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे 'निहित स्वार्थों की साजिश' बताया और परिसर छोड़ दिया। फिर वित्तीय संस्थान प्रभाग ने उनके शेष कार्यकाल (अगस्त 2028 तक) को रद्द कर दिया, जो उनकी 2024 की नियुक्ति के बाद सिर्फ 18 महीने से कम था।
जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने क्या कहा?
मुस्ताकुर की नियुक्ति के बाद जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने गुरुवार को फेसबुक पर लिखा कि बांग्लादेश बैंक की घटना 'वर्तमान सरकार द्वारा समर्थित भीड़ संस्कृति की औपचारिक शुरुआत' है। इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य' बताते हुए उन्होंने मंसूर को अपमानित करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी को भी गवर्नर जैसे सम्मानित व्यक्ति को इस तरह अपमानित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अर्थव्यवस्था अभी भी कई समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में बांग्लादेश बैंक जैसी संस्था में ऐसी कार्रवाइयां बचे-खुचे अर्थतंत्र को भी नष्ट कर देंगी। उन्होंने सभी वर्गों से 'अव्यवस्था' के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया और कहा कि अगर सरकार वाकई लोकतांत्रिक और भेदभाव-मुक्त बांग्लादेश बनाना चाहती है, तो ऐसी गतिविधियां तुरंत रोकी जाएं। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां पार्टी निष्ठा के बजाय योग्यता पर होनी चाहिए।
अहसान मंसूर की बर्खास्तगी आश्चर्यजनक क्यों?
अहसान हबीब मंसूर की अचानक बर्खास्तगी संवेदनशील मुद्दा बन गई है। आईएमएफ में 27 वर्षों के अनुभव वाले इस सम्मानित अर्थशास्त्री को 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद केंद्रीय बैंक सौंपा गया था। द डेली स्टार के अनुसार, पदभार संभालते समय सकल विदेशी मुद्रा भंडार 25.92 अरब डॉलर (BPM6 के अनुसार 20 अरब) था। उनके जाने तक यह बढ़कर 35.04 अरब डॉलर (BPM6 के अनुसार 30.3 अरब) हो गया। उन्होंने टका को 122.20 प्रति डॉलर पर स्थिर किया और मुद्रास्फीति को 2024 के 10.49% से जनवरी 2026 में 8.58% तक घटाया। ढाका स्थित एचएसबीसी के निदेशक शाहिर चौधरी ने लिखा कि अहसान एच मंसूर ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला जब प्रणाली दबाव में थी... बैंकिंग पर भरोसा कमजोर था। 18 महीनों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा कि इतने अनुभव वाले व्यक्ति को कार्यकाल पूरा न करने देना बेहद निराशाजनक है।
