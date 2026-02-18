Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पहले टी20 वर्ल्ड कप छोड़ा, अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश; खेल मंत्री का बड़ा बयान

Feb 18, 2026 01:39 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में नई सरकार आने बाद क्या BCB और BCCI के रिश्ते सुधरेंगे? खेल मंत्री अमीनुल हक ने भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप विवाद सुलझाने के संकेत दिए हैं। पढ़ें, कैसे राजनीतिक बदलाव के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मची है खलबली?

पहले टी20 वर्ल्ड कप छोड़ा, अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश; खेल मंत्री का बड़ा बयान

बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के नवनियुक्त युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने और सहयोग को बढ़ावा देने के संकेत दिए हैं।

रिश्तों में खटास की मुख्य वजह

पिछले कुछ महीनों में दोनों पड़ोसी देशों के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसकी कई वजहें थीं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार: बांग्लादेशी टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में आयोजित 2026 टी20 वर्ल्ड कप के अपने ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया था।

मुस्तफिजुर रहमान विवाद: बांग्लादेश का यह फैसला असल में बीसीसीआई के उस निर्देश की प्रतिक्रिया थी, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के लिए कहा गया था।

नई सरकार और कूटनीतिक पहल

बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चुनावी जीत के बाद नई सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की इच्छा जताई है।

खेल मंत्री अमीनुल हक ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद बताया कि उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, 'शपथ ग्रहण के बाद मैंने संसद भवन में भारतीय उप-उच्चायुक्त से मुलाकात की। मैंने उनके साथ टी20 वर्ल्ड कप के मुद्दे पर चर्चा की। उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था और मैंने भी उनसे बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बात की।'

हक ने जोर देकर कहा कि ढाका सभी लंबित विवादों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता है ताकि खेल से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हो सकें। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि अगर ये कूटनीतिक मसले पहले सुलझा लिए जाते, तो बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में जरूर हिस्सा लेती।

BCB के नेतृत्व पर सवाल

अमीनुल हक ने न केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बात की, बल्कि BCB के हालिया चुनावों की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया संदिग्ध थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि क्रिकेट बोर्ड का मामला ICC के नियमों के अधीन आता है, इसलिए वे कानून और नियमों के दायरे में रहकर ही कोई कदम उठाएंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, तनाव के बीच BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल निजी कारणों का हवाला देकर देश से बाहर चले गए हैं, जबकि मुख्य कार्यकारी निजामुद्दीन चौधरी भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। अमीनुल हक, जो खुद देश के पूर्व फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं, वे अब खेल के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच की कड़वाहट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीसीसीआई और आईसीसी इस नई पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Bangladesh India Vs Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;