बांग्लादेश हिंदू-मुसलमान सबका... अगले PM माने जा रहे तारिक रहमान ने यूनुस को दे दिया मैसेज

लंदन में निर्वासन में 17 साल गुजारने के बाद बांग्लादेश लौटे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपने पहले भाषण में गुरुवार को कहा कि उनके पास देश के लिए एक योजना है और यह देश सभी धर्मों के लोगों का है। रहमान का यह भाषण मोहम्मद यूनुस के लिए किसी सख्त मैसेज से कम नहीं है, क्योंकि उनके राज में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। रहमान को बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं।

रहमान गुरुवार सुबह बांग्लादेश लौटे और उन्होंने यहां आकर ढाका के पूर्बाचल क्षेत्र में एक रैली में हिस्सा लिया। रैली में लाखों की तादाद में बीएनपी समर्थक पहुंचे, जिसकी वजह से उन्हें मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में साढ़े तीन घंटे का समय लगा। जैसे ही रहमान को ले जा रही बस स्टेज पर पहुंची, तो वहां खडे़ लोगों ने 'तारिक जिया' के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनकी सुरक्षा में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात थे और उन्हें एक बुलेटप्रूफ वाहन में ले जाया गया।

सुरक्षा बलों के जवानों ने रहमान को ले जा रही बस के चारों ओर घेरा बनाया और उसे धीरे-धीरे स्टेज की ओर ले गए। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। जब रहमान बस से नीचे उतरे और स्टेज की ओर बढ़े तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और सेना के जवान उनके चारों ओर घेरा बनाकर आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। रहमान ने स्टेज पर आकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह अपनी मातृभूमि पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा, "अमेरिकी नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग ने एक भाषण में कहा था, मेरा एक सपना है। उनकी तरह, मैं भी कहना चाहता हूं, बांग्लादेश के लिए मेरे पास एक योजना है।"

'बांग्लादेश हिंदुओं, मुसलमानों... सबका देश' जैसे ही रहमान ने अपना भाषण शुरू किया तो वहां मौजूद लाखों समर्थकों की भीड़ तालियां बजाने लगी। स्थानीय मीडिया ने रहमान के हवाले से कहा कि बांग्लादेश मुसलमानों, हिन्दुओं, बौद्धों और ईसाइयों, सबका देश है। उनकी पार्टी एक सुरक्षित बंगलादेश का निर्माण करना चाहती है। ऐसा बंगलादेश जिसका सपना हर मां देखती है। एक ऐसा बांग्लादेश जहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे सुरक्षित रूप से अपने घर से निकल सकें और वापस लौट सकें।