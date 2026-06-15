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बांग्लादेश बैंक ने चलाया चाबुक; इस्लामी बैंक के बोर्ड को कर दिया भंग, कितना बड़ा झटका

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बांग्लादेश बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से बैंक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ग्राहकों के एक वर्ग की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे।

बांग्लादेश बैंक ने चलाया चाबुक; इस्लामी बैंक के बोर्ड को कर दिया भंग, कितना बड़ा झटका

बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने देश के सबसे बड़े इस्लामी वित्तीय संस्थानों में से एक इस्लामी बैंक बांग्लादेश के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बैंक के मैनेजमेंट और अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद व ग्राहकों के विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे थे। बांग्लादेश बैंक ने घोषणा की कि जमाकर्ताओं और जनहित की रक्षा के लिए बैंक के अध्यक्ष समेत सभी निदेशकों की नियुक्तियां रद्द की जा रही हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक मोहम्मद जाहिर हुसैन को बैंक के संचालन और निदेशक मंडल की सभी शक्तियों का दायित्व सौंपा गया है।

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केंद्रीय बैंक के अनुसार यह व्यवस्था अगली सूचना तक जारी रहेगी। हाल के दिनों में बैंक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ग्राहकों के एक समूह ने लगातार प्रदर्शन किए थे। सचेतन ग्राहक फोरम नामक संगठन ने अध्यक्ष को हटाने सहित 7 सूत्री मांगें रखी थीं। इस मुद्दे ने संसद तक में बहस छेड़ दी थी और सरकार व विपक्षी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैंक के स्वामित्व परिवर्तन और प्रबंधन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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लिक्विडिटी क्राइसिस से भी जूझ रहा बैंक

बैंक इस समय लिक्विडिटी क्राइसिस से भी जूझ रहा है। हालात संभालने के लिए बांग्लादेश बैंक ने उसे 25 अरब टका का विशेष ऋण उपलब्ध कराया है। इस सहायता के बाद बैंक की चेक-क्लियरिंग सेवाओं को सामान्य बनाने में मदद मिली है। कार्यवाहक प्रबंध निदेशक अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पिछले दो दिनों में जमा और निकासी लगभग बराबर रही है। ग्राहकों को धन निकालने में आ रही दिक्कतें जल्द कम हो जाएंगी। बैंक मैनेजमेंट का दावा है कि सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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इस संकट की जड़ें पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से जुड़ी हैं। वर्ष 2017 में एस आलम ग्रुप ने प्रत्यक्ष और परोक्ष शेयर खरीद के जरिए बैंक पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जनआंदोलन के बाद अवामी लीग सरकार के पतन के पश्चात बैंक उस समूह के नियंत्रण से बाहर आया और तब से बांग्लादेश बैंक की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि इसके संचालन की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वर्तमान में NPA कैटेगरी में है, जो उसकी वित्तीय स्थिति के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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