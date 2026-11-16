शेख हसीना की वापसी से पहले फिर सुलगा बांग्लादेश, हिंसक हो गए समर्थक; आगे क्या?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वतन लौटने का इशारा दिया है। वहीं उनके देश ने कहा है कि उनकी वापसी की सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई और अब फैसला भारत का होगा। इस बीच ढाका फिर क्यों सुलगा?

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले ढाका एक बार फिर सुलग रहा है। अवामी लीग पार्टी के समर्थकों ने रविवार को उनके गृहनगर गोपालगंज में हिंसक प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन दिसंबर में हसीना की वापसी की योजना को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में धारदार हथियार और भाले थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन में आग लगा दी और एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की।

प्रदर्शनकारियों ने पांच अगस्त 2024 को हसीना सरकार के सत्ता से हटने की याद में बनाया गया स्मारक गिरा दिया। वहीं उन्होंने बैरिकेड भी तोड़ दिए। अवामी लीग के गोपालगंज जिला नेता इलियास हक ने पार्टी की एक रैली में कहा, ''सड़कों पर हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हम पूर्व प्रधानमंत्री और बंगबंधु की बेटी शेख हसीना को देश वापस लाने में सफल नहीं हो जाते।''

डिप्टी कमिश्नर हटाए गए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोपालगंज के हालात पर चर्चा की गई। गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां आतंक को रोकने को तैयार हैं।

वतन लौट रही हैं हसीना गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से चले जाने बाद से भारत में रह रही हैं। उस वक्त देश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के कारण हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हसीना सरकार की कार्रवाई को मानवता के खिलाफ अपराध मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है। अब शेख हसीना ने इशारा दिया है कि वे मृत्युदंड सुनाए जाने के बावजूद इस साल दिसंबर तक अपने वतन लौटेंगी।

क्या कह रहा ढाका? इस बीच बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब अगला कदम नयी दिल्ली को उठाना है। 'प्रथम आलो' के अनुसार, असदुज्जमान ने ढाका में बांग्लादेश-चीन मैत्री सम्मेलन केंद्र में एक कार्यक्रम के बाद कहा, “हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी ओर से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अब वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है।”