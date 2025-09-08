देश के लिए लड़ी आजादी की लड़ाई, यूनुस सरकार में गिरफ्तार; बांग्लादेश में आलोचकों पर कहर

बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आलोचकों पर कहर टूट रहा है। एक के बाद एक इन आलोचकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश पुलिस ने अबू आलम शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश पुलिस ने खुद यह जानकारी दी है।

अबू आलम शाहिद खान 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानी और पूर्व नौकरशाह हैं। वह मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के प्रमुख आलोचक रहे हैं। यह गिरफ्तारी शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद से असहमति जताने वालों को हिरासत में लिए जाने का एक और मामला है। उनको गिरफ्तार किए जाने की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि खान को शाहबाग थाने में दर्ज एक मामले में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की खुफिया शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, पुलिस ने आरोपों का उल्लेख नहीं किया और न ही गिरफ्तारी का समय एवं स्थान बताया। बयान में कहा गया कि इसी अभियान में पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वे अचानक किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे। इस तरह के प्रदर्शन अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा अकसर आयोजित किए जाते हैं।