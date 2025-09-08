Bangladesh Arrest of Liberation War Veteran Abu Alam Shahid Khan Sparks Controversy देश के लिए लड़ी आजादी की लड़ाई, यूनुस सरकार में गिरफ्तार; बांग्लादेश में आलोचकों पर कहर, International Hindi News - Hindustan
बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आलोचकों पर कहर टूट रहा है। एक के बाद एक इन आलोचकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश पुलिस ने अबू आलम शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश पुलिस ने खुद यह जानकारी दी है।

Deepak भाषा, ढाकाMon, 8 Sep 2025 08:05 PM
बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आलोचकों पर कहर टूट रहा है। एक के बाद एक इन आलोचकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश पुलिस ने अबू आलम शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश पुलिस ने खुद यह जानकारी दी है। अबू आलम शाहिद खान 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानी और पूर्व नौकरशाह हैं। वह मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के प्रमुख आलोचक रहे हैं। यह गिरफ्तारी शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद से असहमति जताने वालों को हिरासत में लिए जाने का एक और मामला है। उनको गिरफ्तार किए जाने की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि खान को शाहबाग थाने में दर्ज एक मामले में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की खुफिया शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, पुलिस ने आरोपों का उल्लेख नहीं किया और न ही गिरफ्तारी का समय एवं स्थान बताया। बयान में कहा गया कि इसी अभियान में पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वे अचानक किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे। इस तरह के प्रदर्शन अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा अकसर आयोजित किए जाते हैं।

पुलिस ने बताया कि इन लोगों को तोड़फोड़ की कोशिश करने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार के सेवानिवृत्त सचिव खान हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर अंतरिम सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वह हाल के सप्ताहों में गिरफ्तार किए जाने वाले अंतरिम सरकार के चौथे प्रमुख आलोचक हैं। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं।

