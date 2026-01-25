शॉक्ड हैं, हमारा तो अपमान कर दिया; यूनुस सरकार की शेख हसीना ने खोली पोल तो भड़क गया बांग्लादेश
बांग्लादेश ने कहा कि शेख हसीना को खुलेआम नफरत भरा भाषण देने देना... बांग्लादेश के लोगों और सरकार का साफ अपमान है। हसीना को भाषण देने की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जो द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
भारत में अपने पहले पब्लिक भाषण में मोहम्मद यूनुस सरकार की पोल खोलने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर ढाका भड़क गया है। शेख हसीना से सच सुनने के बाद बांग्लादेश ने शनिवार को कहा कि वह हैरान और शॉक्ड है। यह बांग्लादेश के लोगों और सरकार का अपमान है। 78 साल की हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पड़ोसी देश भारत आ गई थीं, जिसने उनके 15 साल के कड़े शासन को खत्म कर दिया था। उन्होंने तब से अपना पहला सार्वजनिक भाषण शुक्रवार को दिल्ली के एक भरे हुए प्रेस क्लब में ऑडियो संबोधन के जरिए दिया।
इस भाषण पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बांग्लादेश की सरकार और लोग हैरान और शॉक्ड हैं।" उसने आगे कहा कि भारतीय राजधानी में इस कार्यक्रम को होने देना और 'जन हत्यारी' हसीना को खुलेआम नफरत भरा भाषण देने देना... बांग्लादेश के लोगों और सरकार का साफ अपमान है। कहा गया कि हसीना को भाषण देने की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जो द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
शेख हसीना की सरकार को गिराए जाने के बाद उथल-पुथल भरे दौर के बाद नए नेताओं को चुनने के लिए बांग्लादेश के वोटर 12 फरवरी को वोट डालेंगे। नवंबर में ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना की गैरमौजूदगी में उकसाने, हत्या का आदेश देने और अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहने का दोषी पाया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। हसीना ने अपने ऑडियो संबोधन में कहा था कि अंतरिम नेता यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में कभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे। इस संबोधन को 100,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, जिसे ऑनलाइन प्रसारित किया गया था। बांग्लादेश ने भारत से हसीना को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है।
यूनुस पर अवैध शासन चलाने का लगाया आरोप
हसीना ने शुक्रवार को देश की जनता से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कहा कि अगर यह सत्ता में बनी रहती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे। ढाका से नई दिल्ली आने के 17 महीने बाद भारत में अपने पहले सार्वजनिक भाषण में, अवामी लीग की नेता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने लोगों से संविधान को बहाल करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। अपने संबोधन में हसीना ने यूनुस पर जमकर हमला बोला और उन पर अवैध शासन चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि देश अब चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के भयावह हमले से तबाह है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।