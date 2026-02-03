बलूचिस्तान की हिंसा ने खराब किया खेल, अब चीन और अमेरिका को क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Balochistan violence spoiled the game now how will Pakistan face China and America
संक्षेप:

बलूचिस्तान में हिंसा के बीच पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन दोनों को ही बलूचिस्तान के खनिजों का ऑफर दिया है। हालांकि बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की सरकार पस्त दिखाई देती है।

Feb 03, 2026 10:41 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बलूचिस्तान में बीते तीन दिनों में जिस तरह का मौत का तांडव हुआ है उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आंतरिक हालात और मानवाधिकारों की पोल खोलकर रख दी है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने कत्ल-ए-आम मचा दिया। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं बलूचिस्तान और कुछ अन्य इलाकों के नाम पर ही पाकिस्तान चीन और अमेरिका को लुभाने का काम करता है। बीते दिनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से ओवल ऑफिस में मिले थे और उन्होंने अपने खनिजों का रास्ता अमेरिका के लिए खोलने का ऑफर दिया था।

कैसे ट्रंप को दिया वादा निभाएंगे शहबाज शरीफ?

शहबाज शरीफ के इस वादे के पांच महीने बाद ही उनकी बात पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बलूचिस्तान में ही सबसे ज्यादा खनिज हैं। हालांकि यहां लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान का केवल दोहन करता है। राजनीति, सरकार और सरकार की योजनाओं में उसका नाम सबसे पीछे रहता है। शनिवार को बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने कई जगहों पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने 150 के करीब लड़ाकों की हत्या कर दी।

चीन के निवेश का हब है बलूचिस्तान

चीन की नजरें भी बलूचिस्तान पर ही रहती हैं और इसीलिए वह पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बना रहता है। चीन ने बलूचिस्तान में अच्छा खासा निवेश किया है। पाकिस्तान ने चीन को भी बलूचिस्तान में काफी छूट दे रखी है। उसने चीन सेयहां सुरक्षित माहौल बनाने का वादा किया है। हालांकि हालात बताते हैं कि बलूचिस्तान में हालात पहले से भी खराब हो गए हैं। जब पाकिस्तान की बात चीन और अमेरिका के सामने खराब हो रही है तब वह भारत पर झूठे आरोप लगाने लगा है। बलूचिस्तान में हुए हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली है। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने इन बेबुनियाद आरोपों को शिरे से खारिज कर दिया है।

बता दें कि बलूचिस्तान में करीब 14 करोड़ लोग रहते हैं। यहां कोयले, तेल, सोने, तांबे और गैस के भंडार हैं। पाकिस्तान इसका पूरा फायदा चीन को देना चाहता है। बीते साल उसने अमेरिका के साथ भी समझौता कर लिया। वहीं अब बलूचिस्तान में बढ़ रही हिंसा की वजह से वह दोनों देशों के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है।

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Pakistan Donald Trump

