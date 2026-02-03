बलूचिस्तान की हिंसा ने खराब किया खेल, अब चीन और अमेरिका को क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान?

संक्षेप: बलूचिस्तान में हिंसा के बीच पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन दोनों को ही बलूचिस्तान के खनिजों का ऑफर दिया है। हालांकि बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की सरकार पस्त दिखाई देती है।

बलूचिस्तान में बीते तीन दिनों में जिस तरह का मौत का तांडव हुआ है उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आंतरिक हालात और मानवाधिकारों की पोल खोलकर रख दी है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने कत्ल-ए-आम मचा दिया। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं बलूचिस्तान और कुछ अन्य इलाकों के नाम पर ही पाकिस्तान चीन और अमेरिका को लुभाने का काम करता है। बीते दिनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से ओवल ऑफिस में मिले थे और उन्होंने अपने खनिजों का रास्ता अमेरिका के लिए खोलने का ऑफर दिया था।

कैसे ट्रंप को दिया वादा निभाएंगे शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ के इस वादे के पांच महीने बाद ही उनकी बात पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बलूचिस्तान में ही सबसे ज्यादा खनिज हैं। हालांकि यहां लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान का केवल दोहन करता है। राजनीति, सरकार और सरकार की योजनाओं में उसका नाम सबसे पीछे रहता है। शनिवार को बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने कई जगहों पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने 150 के करीब लड़ाकों की हत्या कर दी।

चीन के निवेश का हब है बलूचिस्तान चीन की नजरें भी बलूचिस्तान पर ही रहती हैं और इसीलिए वह पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बना रहता है। चीन ने बलूचिस्तान में अच्छा खासा निवेश किया है। पाकिस्तान ने चीन को भी बलूचिस्तान में काफी छूट दे रखी है। उसने चीन सेयहां सुरक्षित माहौल बनाने का वादा किया है। हालांकि हालात बताते हैं कि बलूचिस्तान में हालात पहले से भी खराब हो गए हैं। जब पाकिस्तान की बात चीन और अमेरिका के सामने खराब हो रही है तब वह भारत पर झूठे आरोप लगाने लगा है। बलूचिस्तान में हुए हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली है। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने इन बेबुनियाद आरोपों को शिरे से खारिज कर दिया है।