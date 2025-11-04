Hindustan Hindi News
टारगेटेड किलिंग से दहला बलूचिस्तान, छत-विछल हालात में 5 लोगों के शव बरामद

टारगेटेड किलिंग से दहला बलूचिस्तान, छत-विछल हालात में 5 लोगों के शव बरामद

संक्षेप: एक और चौंकाने वाली घटना में बुलेडा के जारैन के ऊबड़-खाबड़ इलाके में चार शव मिले। मृतकों की पहचान जाकिर व रज्जाक (दोनों अब्दुल्लाह के बेटे) सादिक और पीर जान के रूप में हुई। तीन पीड़ित बुलेडा के जिरदान कुचा के रहने वाले थे।

Tue, 4 Nov 2025 02:20 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बलूचिस्तान में निशाना बनाकर हत्याओं की एक नई लहर देखी जा रही है। ताजा मामले में 5 लोगों शव बरामद किए गए हैं। इससे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ये परेशान करने वाली घटनाएं केच जिले के कई इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में हुईं। कई परिवार तबाह हो गए और अब वे इसका जवाब मांग रहे हैं। द बालोचिस्तान पोस्ट के अनुसार, तुर्बत इलाके में अब्दुल रहमान नाम के लड़के की अज्ञान बंधूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गवाहों ने बताया कि हमलावरों ने पीड़ित के पिता के सामने गोलीबारी की और फिर फरार हो गए।

एक और चौंकाने वाली घटना में बुलेडा के जारैन के ऊबड़-खाबड़ इलाके में चार शव मिले। मृतकों की पहचान जाकिर व रज्जाक (दोनों अब्दुल्लाह के बेटे) सादिक और पीर जान के रूप में हुई। तीन पीड़ित बुलेडा के जिरदान कुचा के रहने वाले थे। चौथा जारैन बाजार के बत कोरे पुष्ट का निवासी था। परिवार वालों ने खुलासा किया कि चारों लगभग एक हफ्ते पहले पिकनिक पर गए थे और उसके बाद से लापता थे। उनके फोन बंद थे, जिससे उनके परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की।

गोली से लगने से छलनी हो गया शव

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि शव विकृत हालत में मिले और उनकी मोटरसाइकिलें जला दी गई थीं। रिश्तेदार और स्थानीय लोग बाद में शव लेने गए। वहीं, केच जिले के मांड में अप्सर नदी से इस्माइल नामक एक शख्स का शव बरामद किया गया, जो कहनक के नजीर का बेटा था। पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोगों ने जलालाबाद और तालाब के बीच शव देखा। इस्माइल कालगभग 20 दिन पहले बोदेग डैम इलाके से अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया गया था। गोली से लगने से उसका शव छलनी हो गया था। जांच चल रही है, लेकिन किसी गुट ने हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं ली है।

