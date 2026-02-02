Hindustan Hindi News
पाकिस्तान को दहलाने वाली 2 फिदायीन महिलाएं, बीएलए ने जारी किया हमले से पहले का वीडियो

संक्षेप:

Feb 02, 2026 10:09 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान की सेना के साथ चल रहे भीषण संघर्ष के बीच महिला फिदायीन लड़ाकुओं का वीडियो जारी किया है। बीएलए की मीडिया विंग हक्कल ने ग्वादर फ्रंट पर चल रहे ऑपरेशन हेरॉफ फेज II के दौरान महिला फिदायीन फाइटर 'फिदायी हवा बलूच' का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वह पुरुष लड़ाकुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानी बलों से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। बीएलए ने इसे उसका अंतिम संदेश बताया है, जो उसके मारे जाने से लगभग 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में महिला फाइटर राइफल चलाते हुए मुस्कुराती नजर आ रही है और पाकिस्तानी सेना को चुनौती देते हुए बलूच लोगों से समर्थन की अपील कर रही है।

बीएलए ने एक अलग बयान में मजीद ब्रिगेड से जुड़ी दूसरी महिला लड़ाकू असिफा मंगल का भी परिचय दिया। असिफा मंगल का जन्म 2 अक्टूबर 2002 को नोशकी के किली काजी अबाद में हुआ था। उसने 2023 में अपने 21वें जन्मदिन पर बीएलए में शामिल होने का फैसला किया और जनवरी 2024 में फिदायीन बनने का संकल्प लिया। बीएलए के अनुसार, असिफा ने नोशकी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुख्यालय को निशाना बनाकर वाहन जनित आईईडी हमला किया। इस ऑपरेशन में बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के लगभग 200 जवान मारे गए हैं। बलूचिस्तान में यह हमले कई जिलों जैसे ग्वादर, नोशकी, कलात, मस्तुंग आदि में किए गए, जिसमें आईईडी, फिदायीन हमले और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई गई।

BLA क्या है?

बीएलए एक प्रतिबंधित सशस्त्र अलगाववादी संगठन है, जो 2000 के दशक से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रहा है। संगठन पाकिस्तानी सरकार पर बलूच लोगों के राजनीतिक हाशिए पर रखने, संसाधनों के शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाता है। हाल के वर्षों में बीएलए ने महिलाओं को फिदायीन हमलों में शामिल करना शुरू किया है, जो पहले दुर्लभ था। इस घटना से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में कई हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। यह वीडियो और हमले बलूचिस्तान में जारी विद्रोह की आक्रमकता को उजागर करते हैं।

