बलूचों के घातक हमलों से दहला पाकिस्तान, क्यों यह अमेरिका और चीन के लिए चेतावनी

संक्षेप: पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में लगभग 200 लोगों की मौत हुई, जिसमें 31 नागरिक और 17 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। सेना ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 145 बीएलए लड़ाकों को मार गिराया गया।

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बड़ा हमला किया, जिसे उन्होंने हेरोफ 2 नाम दिया। यह ऑपरेशन कई जिलों जैसे क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, नोशकी, कलात, खारान और पंजगुर तक फैला है, जहां आत्मघाती हमले, गोलीबारी और बम विस्फोट हुए। हमलों में पुलिस स्टेशन, जेल, सरकारी भवन, सुरक्षा ठिकाने और नागरिक क्षेत्र निशाना बने। मस्तुंग में जेल पर हमला कर कम से कम 30 कैदियों को छुड़ाया गया। ग्वादर में प्रवासी मजदूरों के कैंप पर हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने 84 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया और 18 को जिंदा पकड़ा, जबकि उनके सिर्फ 7 लड़ाके शहीद हुए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में लगभग 200 लोगों की मौत हुई, जिसमें 31 नागरिक और 17 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। सेना ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 145 बीएलए लड़ाकों को मार गिराया गया। प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज बुग्टी ने बीबीसी को बताया कि मृतकों में नागरिक और सुरक्षा बल शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। यह हमला बलूचिस्तान में चल रहे अलगाववादी आंदोलन की तीव्रता को दर्शाता है, जो दशकों से पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष में है।

पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इतना अहम क्यों

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल में विशाल होने के साथ-साथ रणनीतिक महत्व रखता है। यह ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा है और अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। प्रांत में प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं, जैसे सुई गैस फील्ड। ग्वादर पोर्ट चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का केंद्र है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मलक्का जलडमरूमध्य से बचकर ऊर्जा आयात का रास्ता सुनिश्चित करता है।

अमेरिका और चीन दोनों के लिए चेतावनी