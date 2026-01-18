पाकिस्तान खुद ही आतंकी देश, मस्जिदों को किया नष्ट; शरीफ सरकार की बलूच नेता ने खोली पोल

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग मामले में कूदना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। बलूचिस्तान के नेता मीर यार ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उसे आतंकी देश बताया और कहा कि उसने खुद ही 40 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग पर टिप्पणी करके पाकिस्तान फंस गया है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार ने शहबाज शरीफ के पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है और उसकी पोल खोलते हुए उसे आतंकी देश करार दिया है। साथ ही, कहा कि पाकिस्तान ने खुद ही बलूचिस्तान में कई मस्जिदों को नष्ट कर दिया है। मीर यार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के उस बयान पर टिप्पणी की, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और उसकी मैनेजमेंट कमेटियों की प्रोफाइलिंग की निंदा की थी। मीर यार ने साफ कहा है कि बलूचिस्तान भारत के रुख के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बलूच नेता मीर यार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों को परेशान करने में शामिल है। पाकिस्तान भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरों को अल्पसंख्यक अधिकारों पर लेक्चर नहीं दे सकता, जब उसकी सेना धार्मिक और जिहादी चरमपंथियों का इस्तेमाल हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को दबाने और डराने के लिए एक हथियार के तौर पर करती है।''

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की बाहरी ताकतों ने बलूचिस्तान गणराज्य में लगभग 40 मस्जिदों को नष्ट कर दिया है, जिसमें मस्जिदों पर सीधे बमबारी करना, कुरान जलाना और मस्जिदों के प्रमुखों का अपहरण करना शामिल है। पहला शिकार बलूचिस्तान गणराज्य के शासक, कलात के खान की मस्जिद थी, जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हमलावर सेना ने अपने टैंकों को आगे बढ़ाया और नागरिकों पर तोपखाने और गोले दागे। कलात के खान की मस्जिद में आज भी मोर्टार के गोलों के निशान हैं, जो पाकिस्तान की क्रूरता, कब्जे और गैर-इस्लामी व्यवहार का सबूत है।