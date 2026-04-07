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ईरान के पाले में है अब गेंद; डेडली अटैक के बीच बोले जेडी वैंस, क्या है अमेरिका का प्लान?

Apr 07, 2026 07:33 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बुडापेस्ट
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Iran War Breaking: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के साथ संयुक्त कार्यक्रम के दौरान ईरान को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अब गेंद ईरानियों के पाले में है।

ईरान के पाले में है अब गेंद; डेडली अटैक के बीच बोले जेडी वैंस, क्या है अमेरिका का प्लान?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के साथ संयुक्त कार्यक्रम के दौरान ईरान को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अब गेंद ईरानियों के पाले में है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन तेहरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया देने की पूरी क्षमता रखता है। वैंस ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि अमेरिका राजनयिक समाधान को प्राथमिकता देता है, लेकिन उसके पास अभी भी शक्तिशाली विकल्प मौजूद हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छी तरह समझते हैं कि अगर ईरानी किसी हद तक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अमेरिका उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन बातचीत इसलिए आक्रामक तरीके से कर रहे हैं क्योंकि मूल रूप से गेंद ईरान के पाले में है। वैंस ने तेहरान की ओर से संचार में देरी और बातचीत की धीमी गति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईरानी वार्ताकार कभी तेज नहीं रहे और अब भी नहीं हैं। हमें विश्वास है कि हमें सकारात्मक या नकारात्मक, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। हमें आज रात 8 बजे (ET) तक ईरान से जवाब मिलने की उम्मीद है।

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ईरान अगर रवैया नहीं बदलता है तो...

उन्होंने कहा कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां तेल और गैस का निर्बाध प्रवाह हो, जहां लोग अपने घरों को गर्म या ठंडा रख सकें और काम पर जाने के लिए परिवहन का खर्च उठा सकें। लेकिन जब तक ईरान आर्थिक आतंकवाद में लिप्त है, यह संभव नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपना रवैया नहीं बदलता तो अमेरिका के पास ऐसे अतिरिक्त उपाय हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है और राष्ट्रपति इनका उपयोग करने का फैसला कर सकते हैं।

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ईरान पर अमेरिकी हमले तेज

इस बीच, ईरान में अमेरिकी हमलों की तीव्रता बढ़ गई है। मंगलवार को ईरान के कई इलाकों में भारी हवाई हमलों की खबरें आईं, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वाइट हाउस द्वारा तय समयसीमा समाप्त होने से पहले ही ईरान भर के पुलों और खर्ग द्वीप पर भीषण हवाई हमले हुए। खर्ग द्वीप ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। वहीं, एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने रात भर खर्ग द्वीप पर दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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