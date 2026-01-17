ईरान को निगलना चाहता है अमेरिका, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार
खामेनेई ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम देश को युद्ध की ओर ले जाना नहीं चाहते, लेकिन हम घरेलू अपराधियों को नहीं बख्शेंगे और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को भी सजा से नहीं बख्शा जाएगा।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार को हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले मानवाधिकार समूहों ने कहा था कि सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में हजारों लोगों की जान चली गई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान को अमेरिका निगलना चाहता है और यह अमेरिकी साजिश थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दंगाइयों की कमर तोड़ देनी चाहिए।
उन्होंने एक धार्मिक छुट्टी के मौके पर समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "हम देश को युद्ध की ओर ले जाना नहीं चाहते, लेकिन हम घरेलू अपराधियों को नहीं बख्शेंगे और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को भी सजा से नहीं बख्शा जाएगा। ईरानी राष्ट्र को दंगाइयों की कमर तोड़ देनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले भी विद्रोह की कमर तोड़ी थी।" ईरान में हफ्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।
ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक मुश्किलों को लेकर शुरू हुए थे और बाद में बड़े प्रदर्शनों में बदल गए, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक में मौलवी शासन खत्म करने की मांग की गई। ट्रंप ने बार-बार दखल देने की धमकी दी है, जिसमें यह वादा भी शामिल है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो वह बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन शुक्रवार को, एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने तेहरान के नेताओं को धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने सामूहिक फांसी रोक दी है। ईरान ने कहा कि लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है।
अमेरिका के HRANA अधिकार समूह ने कहा कि उसने 3,090 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें 2,885 प्रदर्शनकारी शामिल हैं, और 22,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से जानकारी मिलना मुश्किल हो गया था, जिसे शनिवार को कुछ हद तक बहाल कर दिया गया। अर्ध-सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि कुछ यूजर्स के लिए इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। ISNA न्यूज वेबसाइट ने कहा कि एसएमएस सेवा भी फिर से शुरू कर दी गई है।
इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने एक्स पर पोस्ट किया, "200 घंटे के शटडाउन के बाद आज सुबह ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसने कहा कि कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के लगभग दो फीसदी पर बनी हुई है। तेहरान के पश्चिम में करज के एक निवासी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान करज में कुछ सबसे गंभीर हिंसा हुई थी। उसने कहा कि गुरुवार को वहां अशांति अपने चरम पर थी।
