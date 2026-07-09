अली खामेनेई के घर को अमेरिका ने मलबे में बदला, ईरान ने पहली बार जारी किया वीडियो

बीते फरवरी महीने में ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद उस वक्त ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इस हमले में उनके परिवार की कई अन्य सदस्यों की भी मौत हुई थी।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को गुरुवार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इससे पहले ईरान ने पहली बार देश के अली खामेनेई के तेहरान स्थित घर के अंदर मची तबाही का वीडियो जारी किया है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायल और अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ खामेनेई के घर को निशाना बनाया और तय किया कि किसी भी तरह वे बचकर न निकल पाएं।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला बोला था। मिसाइलों ने सर्वोच्च नेता के घर को भी निशाना बनाया। इस हमले में 86 वर्षीय अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खामेनेई के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके बेटी दामाद और पोती की भी मौत हो गई। वहीं खबर यह भी है कि हमले में ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अपना एक पैर तक गंवाना पड़ा है।

35 सेकंड के वीडियो में दिखी भयंकर बर्बादी एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान द्वारा जारी किया गया नया वीडियो खामेनेई के परिसर के अंदर बने मुख्य हॉल इमाम खुमैनी हुसैनिया का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह परिसर अब मिट्टी में मिल गया है। हॉल के भीतर चारों तरफ कंक्रीट और मलबे के ऊंचे ढेर लगे हुए हैं। वहीं छत और दीवारें पूरी तरह ढह चुकी हैं, लोहे के बड़े-बड़े बीम मुड़कर लटके हुए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक अली खामेनेई इस हुसैनिया हॉल का इस्तेमाल देश की सबसे अहम रणनीतिक बैठकें करने और सार्वजनिक संबोधन देने के लिए करते थे। अब तक केवल इसके बाहरी हिस्से की सैटेलाइट तस्वीरें ही सामने आई थीं, लेकिन अंदरूनी बर्बादी पहली बार नजर आई है।

आज किया जाएगा सुपुर्दे खाक इससे पहले खामेनेई के शव पिछले एक हफ्ते से ईरान और इराक के कई पवित्र शहरों में ले जाया गया। तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला और पवित्र शहर कोम में अंतिम दर्शन के बाद उनके ताबूत को इराक के नजफ और करबला ले जाया गया। इस दौरान करोड़ों लोग खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। एक हफ्ते की अंतिम यात्रा के बाद, आज उत्तर-पूर्वी ईरान में स्थित उनके गृहनगर मशहद में उन्हें दफन किया जाएगा।