प्रदर्शनाकारियों से डरे आयतुल्लाह खामेनेई ने दिया गोली मारने का आदेश, 2000 की मौत ; 10,000 गिरफ्तार

संक्षेप: रॉयटर्स ने ईरान के अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2000 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई ने गोली मारने का आदेश दे दिया है।

ईरान में जारी सत्ताविरोधी प्रदर्शनों में अब तक 600 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। ईरान के ही एक अधिकारी ने दावा किया है कि एक हफ्ते से जारी इन प्रदर्शनों में सुरक्षाकर्मियों सहित अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ईरानी अधिकारी ने हत्या के पीछे आतंकवादियों को बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने ही प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों की हत्या की है। हालांकि दावा करने वाले अधिकारी ने अपनी पहचान उजागर करने से इनकार किया है।

खामेनेई ने ही दिया गोली मारने का आदेश बता दें कि 1979 के बाद ईरान में पहली बार इतना बड़ा सत्ता विरोधी आंदोलन हो रहा है। ईरान की मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार के इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शनकारियों की हत्या खामेनेई के ही आदेश पर हो रही है। सरकार के तीनों अंगों की बैठक के बाद सुरक्षाबलों को हथियार चलाने की अनुमति दे दी गई है। इस्लामिक रिवोलूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बसीज मिलीशिया लोगों को मार रही है। वहीं अब तक 10 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया पूरा हाल ईरान में इन दिनों इंटरनेट और फोन कॉल की सुविधा भी बंद कर दी गई है। वहीं मंगलवार को कुछ पत्रकारों ने विदेश फोन किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने साढ़े चार दिन तक दुनिया से कटे रहने के दौरान ईरान की राजधानी की सड़कों पर जीवन की एक संक्षिप्त झलक पेश की। उन्होंने मध्य तेहरान में भारी सुरक्षा व्यवस्था होने की बात कही।

हेलमेट और कवच पहने दंगा-रोधी पुलिस अधिकारी लाठी, ढाल, शॉटगन और आंसू गैस के गोले लिए हुए थे। वे प्रमुख चौराहों पर निगरानी रख रहे थे। पास ही में प्रत्यक्षदर्शियों ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के स्वयंसेवी बासिज बल के सदस्यों को देखा, जो इसी तरह के हथियार और लाठी लिए हुए थे। सादे कपड़ों में सुरक्षा अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर भी नजर आए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अशांति के दौरान कई बैंक और सरकारी कार्यालय जला दिए गए। उन्होंने बताया कि एटीएम तोड़ दिए गए थे और इंटरनेट के बिना बैंकों को लेनदेन पूरा करने में कठिनाई हो रही थी हालांकि, दुकानें खुली थीं, लेकिन राजधानी में लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर थी। तेहरान का ग्रैंड बाजार, जहां 28 दिसंबर को प्रदर्शन शुरू हुए थे, मंगलवार को खुलने वाला था।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कई दुकानदारों से बात करने का जिक्र किया, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने उन्हें हर हाल में दुकानें खोलने का आदेश दिया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस आदेश की पुष्टि नहीं की कई लोग अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत करना चाहता है।

इस बीच, ऐसा प्रतीत हुआ कि सुरक्षाकर्मी स्टारलिंक टर्मिनलों की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उत्तरी तेहरान में लोगों ने बताया कि अधिकारी सैटेलाइट डिश वाले अपार्टमेंट भवनों पर छापे मार रहे हैं हालांकि, सैटेलाइट टेलीविजन डिश अवैध हैं, लेकिन राजधानी में कई लोगों के घरों में ये लगी हुई हैं और अधिकारियों ने हाल के वर्षों में इससे संबंधित कानून को लागू करने में ढिलाई बरती है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने समाचार नेटवर्क ‘अल जज़ीरा’ को सोमवार को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वह अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ लगातार संपर्क में हैं। अराघची ने कहा था, ‘‘विरोध प्रदर्शनों से पहले और बाद में भी संवाद जारी है।’’