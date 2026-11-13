छह दिन तक सिर्फ चिप्स खाकर रहा जिंदा, 17 साल के किशोर के खोने और मिलने की कहानी
सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक टीनएजर को ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक से बचाया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि 17 साल का विलियम धूप से झुलसा हुआ है और भूखा है।
सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक टीनएजर को ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक से बचाया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि 17 साल का विलियम धूप से झुलसा हुआ है और भूखा है। बचाव हेलीकॉप्टर पर नजर पड़ते ही विलियम हवा में पंच मारना शुरू कर देता है। बताया जाता है कि मात्र एक पैकेट आलू चिप्स खाकर उसने छह दिन तक अपनी जान बचाई।
अब कैसा है हाल?
जानकारी के मुताबिक पिछले शुक्रवार को विलियम अपने दोस्त के साथ कैंपिंग करने गया था। वह दोनों, मेलबर्न में करीब 180 किमी दूर पूर्व के जंगल में गए थे। इसके बाद ही विलियम गायब हो गया था। अधिकारियों ने टीनएजर की तलाश के लिए पुलिस कुत्तों, गोताखोरों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे गायब हुए काफी समय हो गए था, लेकिन परिवार ने उम्मीदें नहीं छोड़ी थीं। विलियम के मिलने के बाद उसकी मां एलिजाबेथ बार्कले ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि केवल उसके शरीर पर कुछ खरोंच के निशान पड़े हैं।
मीडिया से बात करते हुए विलियम की मां ने कहा कि बीते छह दिन बहुत ज्यादा परेशान करने वाले रहे। उन्होंने कहा कि कई बार तो ऐसा लगा कि मैंने उसे खो दिया है। मैं लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा सही-सलामत हो। इस दौरान मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि विलियम ने कहा है कि अब वह कभी घर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहाकि उनका बेटा अब एक बड़ा मैक्नॉनल्ड बर्गर खाना चाहता है। लेकिन डॉक्टरों ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे ज्यादा भारी खाना खाने की परमिशन नहीं है।
बताया जाता है कि जहां पर विलियम गायब हुआ था, वह इलाका ऑस्ट्रेलिया में बेहद खतरनाक माना जाता है। इस इलाके में बेहद खतरनाक सांप पाए जाते हैं। इसके चलते विलियम का परिवार बहुत ज्यादा चिंतित था। जब वह गायब हुआ, तब उसने शॉर्ट्स और बूट्स पहन रखे थे। उसके पास फोन भी नहीं था। पुलिस के अनुसार, वह एक खड़ी चट्टान से नीचे गिर पड़ा और ऐसे इलाके में फंस गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
जब विलियम के दोस्त ने पहली बार उसके गायब होने की सूचना दी, उसके बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। बचावकर्ताओं ने विलियम को वालहल्ला से बरामद किया। यह जगह मेलबर्न से करीब 130 किमी दूर है। पुलिस ने बताया कि उसे एयरलिफ्ट करके उसके परिवार के पास पहुंचाया गया। विलियम को तलाशने वाले पुलिस अधिकारी भी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा हर बार नहीं होता। मुझे यकीन है कि उसके पास हमें सुनाने के लिए कोई अच्छी कहानी होगी। इसे सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। फिलहाल विलियम अस्पताल में निगरानी में है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।