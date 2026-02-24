Hindustan Hindi News
ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप! बम की धमकी के बाद PM अल्बनीज को 'द लॉज' से निकाला गया

Feb 24, 2026 07:45 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर सामने आई है। कैनबरा में बम की धमकी मिलने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को सुरक्षा कारणों से उनके आधिकारिक निवास 'द लॉज' से तुरंत बाहर निकाल दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (AFP) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लगभग तीन घंटे बाद रात 9 बजे प्रधानमंत्री को वापस आवास पर लौटने की अनुमति दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अब समुदाय या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान की गहन तलाशी ली गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समुदाय या सार्वजनिक सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान अल्बनीज को शाम लगभग 6 बजे कैनबरा स्थित उनके आधिकारिक आवास 'द लॉज' से निकाल दिया गया था। जांच पूरा होने के बाद उन्हें रात 9 बजे वापस आवास पर लौट आए। गार्जियन ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोटक की धमकी से संबंधित था।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एबीसी को बताया कि वे पुलिस पर पूरा भरोसा करते हैं और उनके काम के लिए धन्यवाद देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस संघीय सांसदों तथा कुछ राष्ट्रमंडल भवनों जैसे 'द लॉज' और संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में सभी विचारधाराओं के राजनेताओं के खिलाफ धमकियों में हाल के समय में वृद्धि हुई है। एएफपी ने 2024 में पुष्टि की थी कि पिछले वर्ष सांसदों के खिलाफ उत्पीड़न, उपद्रव तथा आपत्तिजनक एवं धमकी भरे संचार की 1000 शिकायतें दर्ज की गईं।

मंगलवार को अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व राजकुमार एंड्रयू को शाही उत्तराधिकार की पंक्ति से हटाने के समर्थन के बारे में राष्ट्रमंडल देशों को पत्र लिख रही है। अल्बनीज ने बताया कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से एंड्रयू के बारे में बात की थी, जिनकी अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कथित संबंधों के खुलासे के बाद सार्वजनिक पद पर कथित कदाचार के लिए जांच चल रही है।

उन्होंने कहा कि शाही उत्तराधिकार में किसी बदलाव की पहल ब्रिटेन को ही करनी होगी, लेकिन इसके लिए उसे उन 14 अन्य राष्ट्रमंडल राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी जहां राजा चार्ल्स तृतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। अल्बनीज ने एबीसी को बताया कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले रहना पसंद है और हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हर कोई हमारी स्थिति से अवगत है। हम आज अन्य देशों को भी पत्र लिखकर अपनी स्थिति से अवगत करा रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

