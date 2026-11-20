नताली के प्रपोजल स्वीकार करने के बाद जॉर्डन लेन ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मैं सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह दर्ज कराना चाहूंगा कि उन्होंने हां कहा है।' उनके इस बयान पर भी सदन में मौजूद लोगों ने खुशी जताई।

ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद ने संसद के सदन के भीतर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर सबको हैरान कर दिया। न्यू साउथ वेल्स की संसद में विदाई भाषण दे रहे लिबरल पार्टी के सांसद जॉर्डन लेन ने अपने संबोधन के दौरान अचानक सगाई की अंगूठी निकाली और दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी प्रेमिका नताली से शादी के लिए पूछा। उन्होंने सदन में मौजूद सभी लोगों के सामने कहा, 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' इस अनोखे अंदाज में किए गए प्रपोजल को देखकर सदन में मौजूद सांसदों और अन्य लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खास बात यह है कि जॉर्डन और नताली पिछले 10 साल से अधिक समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं।

32 वर्षीय जॉर्डन लेन पहली बार लिबरल पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। उन्होंने 6 नवंबर को राज्य की राजनीति छोड़ने के अपने फैसले का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि राइड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीति में बिताए गए समय का उनके निजी जीवन पर काफी असर पड़ा है। मार्च में होने वाले चुनाव के साथ ही वह राज्य की राजनीति से विदाई लेने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने करीब 2 सप्ताह पहले ही चुनाव में दोबारा नहीं उतरने और राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी। इसी फैसले के बाद वह न्यू साउथ वेल्स की संसद में अपना विदाई भाषण दे रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका यह आखिरी संबोधन उनकी निजी जिंदगी के लिए भी एक यादगार पल बन जाएगा।

सांसद ने कैसे किया प्रपोज अपने भाषण के दौरान लेन सदन की केंद्रीय मेज के पास खड़े हुए और स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा, 'स्पीकर, राइड के सदस्य के तौर पर मेरा आखिरी सवाल मेरे जीवन के प्यार नताली के लिए है।' इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी जेब से सगाई की अंगूठी निकाली। अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने नताली से शादी का सवाल पूछा। नताली ने खुशी-खुशी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने हां कहा, सदन तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठा। जॉर्डन अपनी प्रेमिका के पास पहुंचे और दोनों ने एक-दूसरे को चूमकर इस खास पल का जश्न मनाया। इस दौरान सदन में मौजूद लोगों ने भी तालियां बजाकर दोनों को बधाई दी।

प्रपोजल पर क्या बोलीं नताली नताली के प्रपोजल स्वीकार करने के बाद जॉर्डन लेन ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मैं सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह दर्ज कराना चाहूंगा कि उन्होंने हां कहा है।' उनके इस बयान पर भी सदन में मौजूद लोगों ने खुशी जताई। न्यू साउथ वेल्स की विधान सभा के स्पीकर ग्रेग पाइपर ने भी इस खास मौके पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि 58वीं संसद को प्यार की संसद के रूप में याद किया जाएगा।