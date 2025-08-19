Australia PM weak politician who betrayed Israel Jews said Netanyahu कमजोर नेता हैं अल्बानीज, इजरायल और यहूदियों को धोखा दिया; ऑस्ट्रेलियाई PM पर क्यों भड़के नेतन्याहू, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Australia PM weak politician who betrayed Israel Jews said Netanyahu

कमजोर नेता हैं अल्बानीज, इजरायल और यहूदियों को धोखा दिया; ऑस्ट्रेलियाई PM पर क्यों भड़के नेतन्याहू

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह UN महासभा में फिलिस्तीनी को मान्यता देगा। अल्बनीज ने कहा कि यह निर्णय फिलिस्तीनी प्राधिकरण से प्राप्त प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवTue, 19 Aug 2025 07:44 PM
share Share
Follow Us on
कमजोर नेता हैं अल्बानीज, इजरायल और यहूदियों को धोखा दिया; ऑस्ट्रेलियाई PM पर क्यों भड़के नेतन्याहू

ऑस्ट्रेलिया और इजरायल के बीच कूटनीतिक विवाद मंगलवार को उस समय नए मोड़ पर पहुंच गया जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर अभूतपूर्व व्यक्तिगत हमला किया। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को "कमजोर नेता" करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने इजरायल के साथ "धोखा" किया और ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय को "उनके हाल पर छोड़ दिया।"

नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर एक लंबे बयान में लिखा, "इतिहास अल्बनीज को याद रखेगा कि वे कौन हैं: एक कमजोर नेता, जिन्होंने इजरायल से विश्वासघात किया और ऑस्ट्रेलिया की यहूदी आबादी को अकेला छोड़ दिया।" यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया द्वारा इजरायल के धार्मिक सिय्योनिज्म पार्टी के सांसद सिम्खा रोथमैन का वीजा रद्द करने के एक दिन बाद आई, जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता यात्रा पर जाने वाले थे।

विवाद की वजह: सिम्खा रोथमैन का वीजा रद्द

तनाव तब बढ़ा जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के सांसद सिम्खा रोथमैन का वीजा उनके दौरे से ठीक पहले रद्द कर दिया। रोथमैन को ऑस्ट्रेलियाई यहूदी संघ के आयोजनों में बोलना था। इसके जवाब में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा’र ने ऑस्ट्रेलिया के उन प्रतिनिधियों के निवास वीजा रद्द कर दिए, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अब से ऑस्ट्रेलिया से आने वाले किसी भी आधिकारिक वीजा आवेदन की "कड़ी समीक्षा" की जाएगी।

इजरायल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत, आमिर माइमोन ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने वीजा पहले मंजूर करने के बाद अचानक रद्द किया, जो पूरी तरह "अवैध" कदम है। उन्होंने चेताया कि ऑस्ट्रेलियाई-इजरायली संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट आई है। इजरायली राजदूत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का यहूदी समुदाय "गहरी चिंता" में है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले दोनों देशों के रिश्ते "दोस्ताना नींव" पर आधारित थे, लेकिन लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है।

पेनी वोंग का बयान

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इजरायल के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह "अनुचित प्रतिक्रिया" है। उन्होंने कहा- "जब संवाद और कूटनीति की सबसे अधिक जरूरत है, तब नेतन्याहू सरकार इजरायल को अलग-थलग कर रही है और शांति एवं दो-राष्ट्र समाधान की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को कमजोर कर रही है।"

फिलिस्तीन मान्यता को लेकर मतभेद

दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनाव में थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। इजरायल ने उस समय भी कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्री सा’र ने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई को "शर्मनाक और अस्वीकार्य" बताया। उन्होंने कहा, “ऑस्ट्रेलिया को अपने देश में बढ़ते यहूदी-विरोध से लड़ना चाहिए था, लेकिन वे उलटा यहूदियों के खिलाफ माहौल को भड़का रहे हैं।”

ऑस्ट्रेलिया में हाल के महीनों में यहूदी-विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट (CAM) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 24% ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि 28% नकारात्मक रवैया रखते हैं। मेलबर्न में एक सिनागॉग पर आगजनी का प्रयास और इजरायली शेफ के रेस्तरां के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाएं इस तनाव को दर्शाती हैं।

विपक्षी नेता लैपिड का पलटवार

नेतन्याहू के बयान पर इजरायल के विपक्षी नेता याएर लैपिड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज की लोकतांत्रिक दुनिया में किसी भी नेता को सबसे अधिक ताकत नेतन्याहू जैसे "राजनीतिक रूप से विषैले" शख्स से टकराव के कारण मिलती है। लैपिड ने X पर लिखा, "यह साफ नहीं है कि बिबी (नेतन्याहू) क्यों ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को यह राजनीतिक तोहफा देने की इतनी जल्दी में हैं।"

Israel Palestine hamas अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।