इस देश की सांसद ने भारतीयों के खिलाफ उगला जहर, भड़क गए PM; बोले- माफी मांगो

भारतीय समुदाय को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सांसद द्वारा दिए गए एक बयान पर वहां की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे शर्मनाक करार देते हुए माफी की मांग की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को कहा कि देश के विपक्षी दल लिबरल पार्टी की सीनेटर जैसिंटा नम्पिजिन्पा प्राइस को भारतीय समुदाय के बारे में दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्राइस ने हाल ही में एक रेडियो इंटरव्यू में दावा किया था कि बड़ी संख्या में भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में इसलिए बसने दिया गया ताकि वे अल्बनीज की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को वोट दें।

प्राइस ने कहा था, “भारतीय समुदाय को लेकर चिंता है और यह केवल इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। हम देख सकते हैं कि वे लेबर पार्टी को वोट देते हैं।” उनके इस बयान ने न केवल भारतीय मूल के लोगों को आहत किया है बल्कि ऑस्ट्रेलियाई समाज में भी इसकी व्यापक निंदा हो रही है। खुद लिबरल पार्टी के अंदर से भी उनकी आलोचना की आवाजें उठ रही हैं।

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने देश के सरकारी टीवी चैनल एबीसी से बातचीत में कहा, “भारतीय समुदाय के लोग आहत हैं। सीनेटर द्वारा किया गया दावा गलत है और निश्चित रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनकी अपनी पार्टी के सहयोगी भी यही कह रहे हैं।”

भारतीय समुदाय की बढ़ती आबादी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में 8,45,800 भारतीय मूल के लोग रह रहे थे। यह संख्या पिछले एक दशक में दोगुनी हो गई है। इसके अलावा, लाखों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ऐसे हैं जो भारतीय वंश से जुड़े हुए हैं।