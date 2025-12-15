उसके जैसा बेटा पाकर कोई भी खुश होगा; ऑस्ट्रेलिया बोंडी बीच पर 16 लोगों के हत्यारे नवीद अकरम की मां

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर अपने पिता के साथ मिलकर 16 लोगों की हत्या करने वाले नवीद अकरम की मां का बयान सामने आया है। उसकी मां ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका बेटा कैसे ऐसी हरकत कर गया, वह एक अच्छा लड़का है, जो कि न कभी शराब, सिगरेट को हाथ लगाता है और न ही कहीं ज्यादा बाहर जाता है।

Australia Bondi Beach: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर खुले आम फायरिंग करने वाले दो आतंकियों की पहचान हो गई है। दोनों आतंकी बाप बेटे थे। इसमें से 50 वर्षीय साजिद की पुलिस को गोली से मौत हो गई है, जबकि 24 साल के नवीद अकरम को हिरासत में ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस हमले को आतंकी हमला माना है और उसी हिसाब से इसकी जांच की जा रही है, इसकी बीच आतंकी की मां का बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक उसका बेटा बहुत सीधा-साधा है, उसके पास किसी भी तरह का कोई हथियार तक नहीं है।

ऑस्ट्रेलियाई अखबार संडे मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया कि दोनों बाप-बेटे मछली पकड़ने का बोलकर निकले थे। पश्चिमी सिडनी में अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए महिला ने घटना के पहले का पूरा विवरण दिया। उसने बताया कि कैसे हाल ही में उसके बेटे की नौकरी गई थी, इसकी वजह से वह थोड़ा परेशान था, लेकिन वह खुश था। कुछ घंटे पहले ही उसकी परिवार से बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह स्कूबा डायविंग, तैराकी और मछली पकड़ने के लिए बोंडी बीच जाना चाहता है।

नवीद की मां वेरेना ने कहा, "उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह तो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी नहीं जाता, न ही शराब न सिगरेट पीता है, बुरी जगहों पर भी नहीं जाता है... वह बस अपने काम पर जाता, घर आता, कसरत करने जाता और बस... कोई भी मेरे बेटे जैसा बेटा पाकर खुश होगा, मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है।"

गौरतलब है कि बोंडी बीच पर यह घटना यहूदियों के त्योहार हनुक्का के एक समारोह के दौरान हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे आधिकारिक रूप से आतंकी घटना माना है। इस हमले में शामिल नवीद और अकरम पाकिस्तानी मूल के हैं।

शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि नवीद ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर में कुरान की पढ़ाई की है। वह अपने परिवार के साथ ही पश्चिमी सिडनी में रहता था, उसका पिता अकरम एक फल की दुकान चलाता था। रविवार को हुई इस घटना में अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर है।