ऑस्ट्रेलिया ने माना आतंकी हमला; अब तक 16 की मौत; कौन थे हमला करने वाले पाकिस्तानी बाप-बेटे?

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर गोलीबारी कर 15 की जान लेने वाले हमलावर पाकिस्तान के नागरिक थे। इसके अलावा दोनों हमलावर बाप-बेटे थे। एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वे किसी कट्टरपंथी गुट से जुड़े थे?

ऑस्ट्रेलिया कै न्यू साउथ वेल्स के सिडनी में बोंडी बीच पर हमला करके 16 वोगों की जान लेने वाले हमलावर बाप-बेटे हैं जिनका नाम साजिद (50 साल) और नवीद अकरम (24 साल) हैं। लोगों को निशाना बनाने वाले एक हथियारबंद हमलावर की मौत हो गई, वहीं दूसरे को अस्पताल ले जाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों ने बताया कि एक तीसरा शख्स भी हमले में शामिल था जिसकी तलाश चल रही है।

एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम फलों की दुकान चलाता था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उन दोनों हमलावरों ने अपने परिवार वालो कहा था कि वे वीकेंड पर फिशिंग ट्रिप पर जा रहे हैं।

पाकिस्तान से जुड़े तार बता दें कि यह हमला यहूदियों के त्योहार हनुक्का के एक समारोह के दौरान हुआ। अब इसे आधिकारिक रूप से आतंकी हमला मान लिया गया है। हमला करने वाले नवीद और साजिद दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। घटना के बाद सिडनी के पश्चिमी उपनगर बॉनीरिग में उनके आवास पर पुलिस ने छापा मारा।

हमलावर नवीद की मां ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनका बेटा एक अच्छा आदमी हैऔर वह ना तो नशा करता है और ना की किसी गलत संगत में था। वेरेना ने कहा कि नवीद अकसर घर के कामों में हाथ बंटाता था। वह सीधा काम पर जाता था और सीधा घर लौटता था।

जांच में पता चला है कि नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर में पढ़ाई की। अब एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इस हमले के पीछे विदेशी साजिश की पुष्टि नहीं की है। हालांकि जांच की जा रही है कि क्या ये दोनों हमलाव लश्कर,, हमास या हिजबुल्लाह जैसे किसी संगठन से जुड़े हुए थे।