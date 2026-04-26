‘हमलावर के दिल में भरी थी नफरत’; वाइट हाउस डिनर शूटिंग पर ट्रंप का बड़ा दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी करने वाले कथित हमलावर में काफी लंबे समय से बहुत अधिक नफरत भरी हुई थी। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि शूटर लंबे समय से नफरत से भरा हुआ था। यही कारण था कि उसने गोलीबारी की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना पर कहा है कि कथित हमलावर में लंबे समय से बहुत अधिक नफरत भरी हुई थी। फॉक्स न्यूज से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शूटर लंबे समय से नफरत से भरा हुआ था, यही वजह थी कि उसने गोलीबारी की। ट्रंप ने इस घटना को पत्रकारिता के पेशे की खतरनाक प्रकृति का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह एक ‘खतरनाक पेशा’ है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी के बाद वे कार्यक्रम जारी रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी।
इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वाइट हाउस परिसर के अंदर एक विशाल और अत्यधिक सुरक्षित ‘बॉलरूम’ के निर्माण कार्य को तेज करने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कल रात जो हुआ, वह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पिछले 150 वर्षों से हर राष्ट्रपति और सुरक्षा एजेंसियां वाइट हाउस के भीतर एक सुरक्षित आयोजन स्थल की मांग क्यों करती रही हैं।
ट्रंप ने बताया कि वर्तमान में वाइट हाउस के अंदर ‘मिलिट्री टॉप सीक्रेट बॉलरूम’ का निर्माण चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर यह बॉलरूम तैयार होता तो कल रात की घटना कभी नहीं होती।’ उन्होंने निर्माण कार्य को और तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल सुंदर होगा बल्कि इसमें सुरक्षा के उच्चतम स्तर के फीचर्स भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत यानी वाइट हाउस के अंदर होगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने बॉलरूम निर्माण के खिलाफ दायर मुकदमों की भी निंदा की है। उन्होंने इन्हें ‘हास्यास्पद’ बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ‘कुत्ता घुमाने वाली एक महिला’ द्वारा दायर याचिका में कोई आधार नहीं है और किसी भी चीज को इस जरूरी निर्माण कार्य में बाधा नहीं बनने दी जानी चाहिए।
इस दौरान ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि बॉलरूम का निर्माण कार्य तय बजट के भीतर है और समय-सीमा से काफी आगे चल रहा है। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा होटलों या बाहरी आयोजन स्थलों में ऊपरी मंजिलों पर असुरक्षित लोग रहते हैं, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं, जबकि नया बॉलरूम इन सभी जोखिमों से पूरी तरह मुक्त होगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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