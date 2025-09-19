पाकिस्तानी जवानों के काफिले में कार लेकर घुस गया हमलावर, धमाके में मारे गए कई सैनिक

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलग-अलग बम धमाकों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। अर्द्धसैनिक बलों के एक काफिले में हमलावर कार लेकर घुस गया। इसके बाद विस्फोट में पांच जवान मारे गए।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलग-अलग बम धमाकों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटे बलुचिस्तान में आए-दिन हमले होते हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को पाकिस्तान की ईरान से सटी दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अर्द्धसैनिक बलों के काफिले में एक आत्मघाती हमलावर कार लेकर घुस गया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और 5 जवान मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

पुलिस अधिकारी इलाही बख्श ने बताया कि पहला हमला बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत जिले में उस वक्त हुआ, जब एक आत्मघाती हमलावर ने एक वाहन को सुरक्षा काफिले से टकरा दिया। उन्होंने बताया कि हमले में पांच सुरक्षाकर्मी मारे गए और 23 घायल हो गए।

वहीं अफगानिस्तान सीमा के पास हुए एक धमाके में कम से कम 6 मजदूर मारे गए हैं। यह विस्फोट पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर चमन जिले के एक टैक्सी स्टैंड पर हुआ है। रेस्क्यू 1122 के अनुसार पीड़ितों को जिला मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती किया गया है। चमन में सरकारी चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एमईआरसी) 1122 के प्रभारी गफूर उर रहमान ने बताया, "घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है।" हालांकि किसी भी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सूई पाकिस्तानी तालिबान और बलूच अलगाववादियों की ओर है, जो अक्सर प्रांत में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं।