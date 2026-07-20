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समुद्र में मौत का मंजर: यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निकले जहाज पर अटैक, 4 भारतीयों की मौत

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास रूसी क्रूज मिसाइल हमले में भारतीय मालवाहक जहाज पर भीषण आग लग गई, जिसमें चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक अन्य भारतीय नाविक घायल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के समीप रूसी क्रूज मिसाइल हमले में एक मालवाहक जहाज पर भीषण आग लग गई, जिसमें चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस घटना की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, हमले में एक अन्य भारतीय नाविक घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 19 जुलाई की शाम को ओडेसा पोर्ट से रवाना होते समय MV गोल्डन लियो नामक जहाज पर हमला किया गया। उस समय जहाज पर 17 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें पांच भारतीय भी शामिल थे। हमले में चार भारतीयों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया।

MEA ने कड़ा विरोध जताया

मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय मिशन पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और प्रभावित नाविकों को हर संभव सहायता मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय ने मृतक नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल क्रू सदस्य के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष क्रू सदस्यों को खतरे में डालना अत्यंत निंदनीय है। भारत ने स्पष्ट किया कि नेविगेशन की स्वतंत्रता और व्यापारिक जहाजरानी को किसी भी रूप में बाधित करना स्वीकार्य नहीं है।

क्या बोले यूक्रेनी अधिकारी

यूक्रेन की नौसेना के मुताबिक, रूस ने गिनी-बिसाउ के झंडे वाले जहाज MV गोल्डन लियो पर तीन क्रूज मिसाइलें दागीं, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। यह जहाज मक्का की ओर जा रहा था और उसमें मुख्य रूप से भारतीय तथा सीरियाई नाविक सवार थे। यूक्रेन के सागर बंदरगाह प्राधिकरण ने बताया कि रातभर चले सर्च और रेस्क्यू अभियान में कुल नौ क्रू सदस्य और एक समुद्री पायलट की मौत हो गई। जहाज पर सवार 17 में से आठ लोगों को बचा लिया गया। LSEG डेटा के अनुसार, MV गोल्डन लियो का स्वामित्व मुंबई स्थित ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड के पास है।

जुलाई में अब तक 18 लोग मरे

वहीं, ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि इस महीने अब तक रूसी हमलों में 28 लोग मारे जा चुके हैं। सोमवार को रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत पांच लोग मारे गए, जबकि यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर हुए रूसी हमलों में कम से कम आठ लोग मारे गए। हाल के हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच हमले तेज हो गए हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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