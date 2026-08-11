पाकिस्तान आर्मी मुख्यालय उड़ाने पहुंचा था हमलावर? GHQ गेट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, एक जवान की मौत
रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार के पास मंगलवार को एक हमलावर ने अचानक हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान एक जवान की मौत हो गई, जबकि दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया।
पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि रावलपिंडी स्थित आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) के मेन गेट के बाहर गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि भारी हथियारों से लैस एक हमलावर ने एंट्री चेकपॉइंट पर अचानक हमला बोल दिया, जिसके बाद दनादन गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना के तुरंत बाद मौके पर जवान अलर्ट हो गए और पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि हमलावर मंगलवार सुबह के व्यस्त समय में मुख्य गेट के पास पहुंचा और अचानक चेकपॉइंट पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात गार्ड्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ऑटोमैटिक हथियारों से हुई भीषण गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान आर्मी का एक जवान ड्यूटी पर मारा गया। दो अन्य सुरक्षाकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। इससे वह जीएचक्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने में सफल नहीं हो सका। रिपोर्ट्स और मौके पर बरामद सामान की जांच से संकेत मिलते हैं कि हमलावर उच्च सुरक्षा वाले सैन्य ठिकाने पर बड़े पैमाने का आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था। उसके पास छिपाए हुए विस्फोटक पदार्थ होने की आशंका जताई गई है, जिनका उद्देश्य हाई-इम्पैक्ट सुसाइड स्ट्राइक करना था।
घटना के तुरंत बाद एलीट काउंटर-टेररिज्म इकाइयों, स्पेशल फोर्सेज और नियमित सैन्य टुकड़ियों ने पूरे जीएचक्यू जोन तथा आसपास की सड़कों को पूरी तरह घेर लिया। रावलपिंडी गैरीसन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां संभावित सहयोगियों या छिपे हुए नेटवर्क की मौजूदगी का पता लगाने के लिए घर-घर और इलाके की गहन तलाशी ले रही हैं। सड़कों पर अतिरिक्त चेकपॉइंट लगाए गए हैं, यातायात पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है और आम नागरिकों को अनावश्यक आवाजाही से परहेज करने की सलाह दी गई है।
वहीं घटना के बाद फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और हमलावर के शरीर, उसके कपड़ों तथा बरामद हथियारों व अन्य सामान की विस्तृत जांच कर रही हैं। इनसे उसकी पहचान, पृष्ठभूमि और संभावित विचारधारा का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि हमलावर किसी संगठित आतंकी समूह से जुड़ा था या अकेला काम कर रहा था। फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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