UN में पश्चिमी देशों पर बरसे नेतन्याहू, कहा- यहूदियों के हत्यारों को इनाम दे रहे…; हमास को चेताया

नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने वाले देशों की तीखी आलोचना की है। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा है कि इजरायल अपना काम पूरा जरूर करेगा और हमास का खात्मे तक जंग लड़ेगा।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:21 PM
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। इस दौरान नेतन्याहू ने ना सिर्फ हमास को कड़ी चेतावनी दी है, बल्कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर भी बरसे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा ये देश भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों के इस कदम से हमास को यह मैसेज मिला है कि यहूदियों की हत्या करने से इनाम मिलता है।

इससे पहले जैसे ही नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया कई देशों के प्रतिनिधि उठकर हॉल से बाहर चले गए, जिससे हॉल लगभग खाली हो गया था। नेतन्याहू ने अपने संबोधन के दौरान 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले को भी याद किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा, "दुनिया के ज्यादातर लोग अब 7 अक्टूबर को याद नहीं करते। लेकिन हम याद रखते हैं।"

दिखावा करते हैं पश्चिमी देश- नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वैश्विक नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये देश इजरायल की बुराई कर तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कई नेता जो सार्वजनिक रूप से इजरायल की निंदा करते हैं बंद दरवाजों के पीछे हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, “इस हफ्ते फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले नेताओं ने यह संदेश दिया है कि यहूदियों की हत्या करना फायदेमंद है।” नेतन्याहू ने कहा कि उनका यह फैसला यहूदियों और दुनिया भर के निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा"। नेतन्याहू ने पश्चिमी नेताओं को एक और संदेश जारी करते हुए कहा, “इजरायल आपको एक आतंकवादी देश को हमारे गले में डालने की इजाजत नहीं देगा।”

हमास को चेतावनी

वहीं उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायल अपना मकसद पूरा किए बिना रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हमास गाजा में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, "अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे सभी लोगों को जाने दो। बंधकों को रिहा करो!" नेतन्याहू ने आगे कहा, "अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम जिंदा बचोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो इजरायल तुम्हारा पीछा करेगा।"

