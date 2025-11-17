Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़at least 42 indian killed in saudi arab bus accident were travelling makkah to madina
सऊदी अरब में बड़ा हादसा, मक्का से मदीना जा रहे 42 भारतीयों की मौत

संक्षेप: सऊदी अरब में एक बड़े सड़क हादसे में कम से कम 42 भारतीयों के मारे जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक यह बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी। इसमें 50 के करीब लोग सवार थे। 

Mon, 17 Nov 2025 10:25 AM
सऊदी अरब में एक बड़े सड़क हादसे में कम से कम 42 भारतीयों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक यह बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी। बस एक टैंकर से टकराकर आग का गोला बन गई। इसमें सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मारे गए भारतीय हैदराबाद के रहने वाले थे।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक घटना करीब 1:30 am के आसपास की है। बस मुफरीहाट से गुजर रही थी। गल्फ न्यूज के मुताबिक दुर्घटना के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। बस में आग लगी तो लोग हड़बड़ा गए और अचानक बाहर भी नहीं निकल पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना में मारे गए लोगों में 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं।

सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि इस प्रकार है, +91 7997959754, +91 9912919545. वहीं सऊदी अरब में भारतीय दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर 8002440003 जारी किया गया है।

तेलंगाना सरकार भी ऐक्टिव

तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के अधिकारियों को भी दूतावास के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस मदीना पहुंचने ही वाली थी। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बस की टक्कर एक तेज रफ्तार टैंकर से हो गई। आशंका है कि टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ था। ऐसे में बस में आग लग गई और मौके पर ही 42 लोगों ने दम तोड़ दिया।

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र से की अपील

तेलंगाना के अधिकारियों का कहना है कि हादसे में मारे गए कई लोग हैदराबाद के बाजारघाट इलाके के रहने वालेथे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि मृतकों की पहचान और उनके शवों को भारत लाने को लेकर तत्काल एक्शन लिया जाए। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू जॉर्ज से भी बात की। उन्होंने बताया, अबू ने पूरी जानकारी इकट्ठी करने और मृतकों की पहचान करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं सऊदी अरब की ट्रैवेल एजेंसी ने बस में सवार यात्रियों की सूची दूतावास को सौंपी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
