अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के कम से कम 35 लोगों की मौत, 300 से अधिक घायल
ईरान के अर्द्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को चेतावनी दी कि नाकेबंदी जारी रहने पर वह पूरे पश्चिम एशिया से ऊर्जा निर्यात रोक देगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा।
ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन केरमानपुर ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हवाई हमलों में 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि हमलों में घायल हुए लोगों में से कम से कम 72 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले, अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने बुधवार को कहा कि उसने होर्मुज में स्थित ग्रेटर तुंब द्वीप पर ईरान के रक्षा और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। यह द्वीप होर्मुज में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिस पर ईरान ने 1971 में उस समय कब्जा कर लिया था जब संयुक्त अरब अमीरात मौजूदा स्वरूप में नहीं था।
अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में बुधवार को तेहरान पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी और उसके खिलाफ अपने हवाई हमले तेज कर दिए। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी हवाई हमलों में ईरानी सेना की एक बैरक को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम सात सैनिक मारे गए और देशभर में 260 से अधिक लोग घायल हो गए।
पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी जवाबी हमलों तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम होर्मुज को लेकर फिर से धमकियों के बढ़ने से संघर्ष समाप्त करने के लिए हुआ अंतरिम समझौता लगभग निष्प्रभावी हो गया है और क्षेत्र एक बार फिर पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ सकता है। अमेरिका ने पहली बार अप्रैल में ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू की थी, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर 60 दिनों तक बातचीत करने के लिए हुए पिछले महीने हुए अंतरिम समझौते के बाद इसे हटा लिया था। अंतरिम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गय था। हालांकि, होर्मुज को लेकर संघर्ष तेज होने के कारण ये वार्ताएं ठप पड़ गई हैं।
जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, तब तेहरान ने होर्मुज को समुद्री यातायात के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। इस कदम से तेल, उर्वरक और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें न केवल क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तेजी से बढ़ गई थीं और इससे वार्ता में ईरान की स्थिति मजबूत हो गई। बढ़ती कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए विशेष चुनौती बन गई हैं, क्योंकि पार्टी नवंबर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बरकरार रखना चाहती है। हालांकि, वाशिंगटन इस जलमार्ग को सफलतापूर्वक फिर से खोलने में संघर्ष करता दिखा है।
ईरान ने भी दी चेतावनी
ईरान के अर्द्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को चेतावनी दी कि नाकेबंदी जारी रहने पर वह पूरे पश्चिम एशिया से ऊर्जा निर्यात रोक देगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा, ''क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा।'' नाकेबंदी दोबारा लागू होते ही अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर हमले किए। अमेरिकी सेना के मध्य कमान ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने रातभर कई ठिकानों पर हमले किये और फिर दिन के समय भी ईरान पर हवाई हमले जारी रखे। दिन के उजाले में हमले करना एक असामान्य कदम है, जो हमलों की बढ़ती तीव्रता का संकेत देता है।
अमेरिकी सेना के निशानों में ग्रेटर तुंब द्वीप भी शामिल
ईरानी बंदरगाहों पर दोबारा नौसैनिक नाकेबंदी लागू किए जाने के 17 घंटे के भीतर अमेरिकी सेना के मध्य कमान ने कहा कि अमेरिकी बलों ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे दो वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदलवा दिया। उसने सोशल मीडिया पर कहा, ''अमेरिकी सेना पूरी तरह सतर्क है और नाकेबंदी का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।'' अमेरिकी सेना के निशानों में ग्रेटर तुंब द्वीप भी शामिल था, जिसे होर्मुज में एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अमेरिकी सेना के मध्य कमान ने कहा कि इस हमले में ईरान के रक्षा प्रतिष्ठानों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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