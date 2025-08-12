फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की सुनामी, भारत दशकों पहले कर चुका ये काम; टेंशन में इजरायल

1988 को पहली फिलिस्तीनी इंतिफादा के दौरान पीएलओ नेता यासिर अराफात ने अल्जीयर्स में निर्वासित फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की घोषणा की और यरुशलम को उसकी राजधानी बताया था।

इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद भड़की जंग ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाने की वैश्विक मांग को फिर तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के तीन-चौथाई सदस्य देशों ने फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने या जल्द ही मान्यता देने की योजना बनाई है। इसी क्रम में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा करते हुए कहा है कि वह सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देगा।

एएफपी के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 193 में से कम से कम 145 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं या देने की योजना बना रहे हैं। इसमें फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। यह कदम लंबे समय से चली आ रही उस धारणा से अलग है कि फिलिस्तीन को केवल इजरायल के साथ वार्ता के जरिए ही देश का दर्जा मिल सकता है।

फिलिस्तीन की देश का दर्जा पाने की यात्रा फिलिस्तीनी देश की मांग का इतिहास लंबा और जटिल है। 15 नवंबर, 1988 को, पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा (इजरायली शासन के खिलाफ विद्रोह) के दौरान, फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने अल्जीयर्स में निर्वासित फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की एकतरफा घोषणा की थी। इस घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद, अल्जीरिया ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी और वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इसके एक सप्ताह के भीतर, अरब दुनिया, भारत, तुर्की, अफ्रीका के अधिकांश देशों और कई मध्य व पूर्वी यूरोपीय देशों ने भी इस मान्यता का समर्थन किया।

2010 और 2011 के अंत में, मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में संकट के समय, दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली ने फिलिस्तीनियों के देश के दावों का समर्थन किया। यह कदम इजरायल द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के निर्माण पर अस्थायी प्रतिबंध को समाप्त करने के जवाब में आया था।

2011 में फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता पाने की कोशिश की, जो असफल रही, लेकिन उसी साल 31 अक्टूबर को यूनेस्को ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया।

नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन का दर्जा “गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश” में अपग्रेड किया और न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर पहली बार फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया। 2015 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने फिलिस्तीन को राज्य पक्ष के रूप में स्वीकार किया।

2023 के बाद बढ़ा समर्थन 7 अक्टूबर 2023 के हमले और उसके बाद गाजा में इजरायली सैन्य अभियान के चलते फिलिस्तीन को मान्यता देने की वैश्विक मांग में तेजी आई।

2024 में जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास और आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी।

यूरोप में नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने यह कदम उठाया। आयरलैंड, स्पेन और स्लोवेनिया यूरोपीय संघ के सदस्य हैं।

इससे पहले 2014 में स्वीडन ने मान्यता दी थी, जिससे उसके और इजरायल के संबंध वर्षों तक तनावपूर्ण रहे।

पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने 1988 में ही मान्यता दे दी थी। वहीं हंगरी और चेक गणराज्य जैसे कुछ पूर्वी यूरोपीय देश अब या तो मान्यता नहीं देते या वापस ले चुके हैं। आने वाले कदम ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोमवार को कहा, “ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनी लोगों के उनके देश के अधिकार को मान्यता देगा।”

फ्रांस ने पिछले महीने कहा था कि वह सितंबर में मान्यता देगा। ब्रिटेन ने भी संकेत दिया है कि अगर इजरायल युद्धविराम और अन्य ठोस कदम उठाता है, तो वह भी यह निर्णय लेगा।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी सितंबर में मान्यता देने का ऐलान किया, जिसे इजरायल ने तुरंत खारिज कर दिया। माल्टा, फिनलैंड और पुर्तगाल भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे चुके हैं।