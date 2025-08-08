Astronomer former CEO Byron new act came to light spent two crores on OnlyFans एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ बायरन की नई करतूत आई सामने, ओनलीफैन्स पर खर्च किए दो करोड़, International Hindi News - Hindustan
एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ बायरन की नई करतूत आई सामने, ओनलीफैन्स पर खर्च किए दो करोड़

पता चला है कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन, कस्टम वीडियो और कई ओनलीफैन्स क्रिएटर्स के साथ हॉट वीडियो कॉल पर 250,000 डॉलर (करीब 2.2 करोड़ रुपये) से ज्यादा खर्च कर दिए।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 05:03 PM
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में हाल ही में एचआर के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ एंडी बायरन की एक नई करतूत सामने आई है, जिसके बाद वे घिर गए हैं। सामने आया है कि उन्होंने एडल्ट सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ओनलीफैन्स पर भारी भरकम पैसा खर्च किया था।

पिछले दिनों 50 वर्षीय बायरन को एक वायरल वीडियो के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसमें वह कंपनी की एचआर प्रमुख क्रिस्टिन कैबोट के साथ गले मिलते हुए रोमांटिक अंदाज में देखे गए थे। पता चला है कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन, कस्टम वीडियो और कई ओनलीफैन्स क्रिएटर्स के साथ हॉट वीडियो कॉल पर 250,000 डॉलर (करीब 2.2 करोड़ रुपये) से ज्यादा खर्च कर दिए।

'द ब्लास्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, एंडी बायरन ने कथित तौर पर 23 वर्षीय ओनलीफैन्स क्रिएटर सोफी रेन (असली नाम इजाबेला ब्लेयर) के साथ अंतरंग वीडियो कॉल पर 40,000 डॉलर (35 लाख रुपये से ज्यादा) खर्च किए। बायरन की पत्नी द्वारा साझा किए गए लीक हुए निजी मैसेजेस से पता चलता है कि उन्होंने सोफी रेन के साथ अश्लील वीडियो कॉल की व्यवस्था करने के लिए एक गुप्त इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया था।

रेन ने अपने क्लाइंट्स की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा, यह स्थिति पागलपन भरी है। मैं इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती। अगर इस समय उनकी पत्नी को किसी दोस्त की जरूरत हो, तो मैं यहां हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं कोल्डप्ले की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। धोखेबाज इस धरती पर सबसे बुरे लोग हैं।" बॉप हाउस की एक कंटेंट क्रिएटर, कैमिला अराउजो ने दावा किया कि बायरन ने कई क्रिएटर्स के साथ कस्टम कंटेंट और सब्सक्रिप्शन पर $250,000 से ज्यादा खर्च किए, जिनमें से कई इस प्रभावशाली समूह से जुड़े थे।

बता दें कि वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद बायरन ने एस्ट्रोनॉमर से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पत्नी केरिगन ने कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, वह इस समय मेन के केनेबंक स्थित घर पर रह रही हैं।

