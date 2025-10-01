Asim Munir was Looking Like Salesman Pakistan Senator Angry on Giving Gift to Donald Trump सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर, ट्रंप को गिफ्ट देने पर भड़के PAK सांसद, International Hindi News - Hindustan
सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर, ट्रंप को गिफ्ट देने पर भड़के PAK सांसद

पाकिस्तानी सांसद वली खान ने निशाना साधते हुए कहा कि आसिम मुनीर उस समय किसी सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे थे जो किसी भी तरह कुछ चीज बेचना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को मैनेजर बताते हुए सांसद ने कहा कि वह पूरा ड्रामा देख रहे थे।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादWed, 1 Oct 2025 06:34 PM
भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर बार-बार अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। अब यह बात पाकिस्तानी सांसद को ही नागवार गुजर रही है। पाकिस्तानी सांसद ऐमल वली खान ने मुनीर के हालिया अमेरिकी दौरे पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है।

न्यूज 18 के अनुसार, पाकिस्तानी सांसद खान ने संसद में सवाल किया कि आखिर किस हैसियत और आधार पर आसिम मुनीर ने ट्रंप को दुर्लभ खनिज गिफ्ट किया? बता दें कि जब मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी, तो अपने साथ उनके लिए दुर्लभ खनिज भी ले गए थे। वह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी।

ऐमल वली खान ने निशाना साधते हुए कहा, ''आसिम मुनीर उस समय किसी सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे थे जो किसी भी तरह कुछ चीज बेचना चाहते हैं।'' शहबाज शरीफ को मैनेजर बताते हुए सांसद ने कहा कि वह पूरा ड्रामा देख रहे थे। पाकिस्तानी सांसद ने आगे कहा, ''मुनीर विदेश के दौरे कर रहे हैं और कूटनीतिक बैठकों को अटेंड कर रहे हैं। यह हमारे देश और उसके संविधान पर मजाक है। कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में तानाशाही है और यह संसद की अवमानना है।''

इससे पहले व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की एक नई तस्वीर सामने आई थी। इसमें वे अमेरिकी राष्ट्रपति को दुर्लभ मृदा खनिज भेंट करते दिख रहे हैं। तस्वीर में मुनीर एक खुले लकड़ी के बक्से की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें दुर्लभ मृदा खनिज रखे हुए हैं, जबकि ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान उन्हें देख रहे थे। वहीं, महज दो दिनों के अंतराल में, ट्रंप ने मंगलवार को दूसरी बार पाकिस्तानी नेतृत्व की प्रशंसा की थी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया था।

